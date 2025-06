Khởi công tổ hợp hai dự án nghỉ dưỡng tại biển Bãi Sau Vũng Tàu 21/06/2025 15:29

(PLO)- Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group chính thức khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế tại khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu.

Ngày 21-6, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group tổ chức lễ chính thức khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon (trục đường Thùy Vân- khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu) với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Five Star Group cho biết, Five Star Group có tầm nhìn kiến tạo hai tổ hợp trở thành công trình điểm nhấn của TP Vũng Tàu – TP.HCM mới.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Ảnh: MT

Hai công trình biểu tượng này không chỉ đánh dấu sự thay đổi diện mạo đô thị, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - văn hoá - du lịch - bất động sản, trở thành đô thị biển quốc tế, một phần không thể thiếu trong bản đồ tăng trưởng của TP.HCM mở rộng, nâng tầm vị thế Vũng Tàu trên bản đồ thế giới.

Đến nay 2 công trình điểm nhấn đã được Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng.

Trong đó dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích hơn 8.000m2, với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm - là công trình biểu tượng cao nhất thành phố biển Vũng Tàu kết hợp phía trước là công viên Bãi Sau được chỉnh trang sẽ tạo nên điểm đến hấp dẫn với người dân, khách du lịch.

Vị trí tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon nằm tại khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu. Ảnh: KN

Với quy mô trên 300 phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế, cùng trên 1.000 căn hộ cao cấp, được quản lý vận hành căn hộ và khách sạn bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng khởi công 2 hầm số 1 và số 4 hướng ra biển tạo sự đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối mạnh mẽ khu vực ven biển, mở rộng không gian phát triển và góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi di chuyển ra bãi biển trung tâm quảng trường Thùy Vân - Bãi Sau.