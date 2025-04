Vũng Tàu đề xuất 'mở cửa' cho người dân trải nghiệm một số điểm tại Bãi Sau dịp Lễ 30-4

Ngày 22-4, theo tìm hiểu của PLO, TP Vũng Tàu vừa qua đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc cho phép người dân và du khách tham quan, trải nghiệm một phần hạ tầng dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (khu vực biển Bãi Sau) dịp Lễ 30-4 sắp tới.

Theo TP Vũng Tàu, dự kiến trong dịp lễ 30-4 tới đây, toàn bộ bãi biển Bãi Sau được dọn dẹp sạch sẽ, không còn vật liệu, xà bần; cây xanh hai bên đường Thùy Vân được trồng đầy đủ.

Công viên đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến khách sạn The Imperial Vũng Tàu hoàn thành mặt bằng bao gồm các đường dạo, khu vực trồng cây xanh thảm cỏ, các khu vực không gian như: không gian ẩm thực, ánh sáng, không gian trở về tuổi thơ.

Việc đưa công trình vào phục vụ người dân và du khách dịp Lễ 30-4-2025 là theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời cũng là dịp để TP Vũng Tàu lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, du khách. Điều này nhằm giúp địa phương kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các hạng mục theo hướng phục vụ cộng đồng tốt nhất trong thời gian thi công còn lại của dự án...

Từ đó, TP Vũng Tàu đề xuất tỉnh chủ trương cho phép người dân, du khách được tham quan, trải nghiệm hạ tầng công viên Thùy Vân đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến khách sạn The Imperial Vũng Tàu.

Cụ thể tham quan, trải nghiệm một số công trình là đường dạo, khu vực trồng cây xanh thảm cỏ, chiếu sáng cảnh quan, chiếu sáng nghệ thuật 3D Mapping, cổng check in, cầu ngắm cảnh, các khu vực không gian như không gian ẩm thực, không gian ánh sáng, không gian trở về tuổi thơ.

Trong quá trình thực hiện TP Vũng Tàu sẽ tổ chức, hướng dẫn người dân, du khách bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến việc nghiệm thu các hạng mục công trình sau này.

Đối với các hạng mục đang tiếp tục triển khai hoàn thiện sẽ được khoanh vùng, rào chắn, bố trí bảng chỉ dẫn cho người dân, du khách biết. Đồng thời, dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ khu vực dự án đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người dân và du khách dịp lễ 30-4-2025.

TP Vũng Tàu cũng có kế hoạch cụ thể để lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách. Đồng thời đề nghị các hộ, cơ sở kinh doanh lân cận hỗ trợ nhà vệ sinh công cộng, xây dựng phương án về bãi đậu xe, bố trí lực lượng trực đảm bảo ANTT cho du khách trong thời gian vui chơi tại biển Bãi Sau trong dịp Lễ.

Sáng 22-4, theo ghi nhận của PLO, các đơn vị thi công đang rất khẩn trương để hoàn tất các công trình như dự kiến để kịp đưa vào phục vụ người dân, du khách trong dịp Lễ 30-4 tới đây. Cây xanh, thảm cỏ, các loại hoa được công nhân trồng, chăm sóc; một số tiểu cảnh check in, cầu ngắm cảnh đang dần hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các hạng mục khác của dự án vẫn đang khẩn trương triển khai theo kế hoạch. Trong đó có các công trình tiện ích (tầng hầm) đã hoàn thiện một phần…

Ngày 28-10-2024, UBND TP Vũng Tàu tổ chức khởi công xây dựng dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân TP - biển Bãi Sau, Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 1.097 tỉ đồng.

Dự án nhằm cải tạo một số hạng mục ở công viên Bãi Sau hiện hữu và xây mới toàn bộ công viên ven biển (dài 3,2km), được chia thành các không gian chức năng như khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường; các công trình điểm nhấn…

Ngoài ra có các hầm đi bộ kết nối phía bên kia đường qua công viên để tạo thuận lợi, an toàn cho người dân, du khách. Dự kiến toàn bộ dự án hoàn thành trong 180 ngày, trước Lễ 30-5-2025. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ quan, khách quan dự án còn một số hạng mục chậm so với dự kiến, có thể kéo dài đến trước Lễ 2-9.