Cảng An Tây hơn 5.600 tỉ đồng, tạo động lực logistics mới cho TP.HCM 19/12/2025 15:05

(PLO)- Cảng Tổng hợp An Tây nằm trong Tổ hợp dự án An Tây có tổng quy mô 724 ha, tổng mức đầu tư hơn 51.160 tỉ đồng, được quy hoạch đồng bộ theo định hướng đô thị hiện đại – sinh thái – dịch vụ.

Ngày 19-12, UBND TP.HCM phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động Tổ hợp dự án An Tây tại phường Tây Nam và Phú An. Trong đó, Cảng Tổng hợp An Tây được xác định là hạt nhân phát triển logistics của toàn khu.

Lãnh đạo TP.HCM và chủ đầu tư nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: LÊ ÁNH

Cảng Tổng hợp An Tây có quy mô gần 98 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỉ đồng, gồm khu cảng hàng hóa công suất khoảng 7 triệu tấn/năm và khu cảng hành khách đón từ 100.000 đến 200.000 lượt khách mỗi năm.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và du lịch đường thủy quan trọng của TP.HCM và vùng lân cận.

Với vị trí tiếp giáp sông Sài Gòn, Cảng Tổng hợp An Tây kết nối trực tiếp mạng lưới vận tải đường thủy sông Sài Gòn – sông Đồng Nai – hồ Dầu Tiếng. Đồng thời liên thông hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đô thị trong tương lai, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ và nâng cao năng lực vận tải vùng.

Dự án hướng tới hình thành trung tâm đô thị – cảng mới ở phía Bắc TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Tổ hợp dự án An Tây có tổng quy mô 724 ha, tổng mức đầu tư hơn 51.160 tỉ đồng, gồm ba khu đô thị Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây và Cảng Tổng hợp An Tây, được quy hoạch đồng bộ theo định hướng đô thị hiện đại – sinh thái – dịch vụ.

Dự án hướng tới hình thành trung tâm đô thị – cảng mới ở phía Bắc TP.HCM, tạo không gian sống cho khoảng 50.000 cư dân và động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội cho khu vực.

Phối cảnh tổ hợp dự án khi hoàn thành. Ảnh: BTC

Theo ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, khi đi vào hoạt động, Cảng Tổng hợp An Tây sẽ thúc đẩy liên kết kinh tế liên vùng, nâng cao năng lực logistics, tạo hàng chục nghìn việc làm và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc TP.HCM.