Tổng điều tra kinh tế trên cả nước: Ứng dụng AI, tạo dữ liệu cho mô hình tăng trưởng mới 07/01/2026 14:30

(PLO)- Theo Cục Thống kê, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm nay sẽ tăng cường ứng dụng AI để thu thập thông tin, tạo dữ liệu cho mô hình tăng trưởng mới.

Ngày 7-1, lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được tổ chức tại TP Hải Phòng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng, được tổ chức theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin toàn diện về doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng trên phạm vi cả nước.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: MINH TRÚC

Phát biểu tại lễ ra quân, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê, nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng trở nên quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, theo bà Hương, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính, thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, đối với Hải Phòng, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ thống kê thuần túy mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giúp thành phố có cái nhìn đầy đủ, khách quan về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh, mức độ chuyển đổi số và phân bố các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Đại diện UBND TP Hải Phòng yêu cầu các lực lượng phối hợp điều tra, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: MINH TRÚC

Từ đó, ông Kiên đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các điều tra viên đã đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện thu thập thông tin. Ảnh: MINH TRÚC

Ngay sau Lễ ra quân, các điều tra viên đã đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện thu thập thông tin đúng quy trình, đúng phiếu, tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về bảo mật thông tin.

Việc thu thập thông tin diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhờ áp dụng công nghệ và được chủ các cơ sở kinh doanh đồng tình, phối hợp.