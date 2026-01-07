Ngành dệt may và bán lẻ truyền thống TP.HCM còn nhiều khó khăn 07/01/2026 15:10

(PLO)-Theo Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, ngành dệt may vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ việc suy giảm sức cầu, chi phí sản xuất tăng... nhiều công ty phải thu hẹp sản xuất, thậm chí, có đơn vị lâm vào tình trạng phá sản khi Tết cận kề.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong quý IV-2025. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế với quy mô GDP đạt mức cao chưa từng thấy. Con số ghi nhận ở mức 510 tỉ USD, cùng tỉ lệ tăng trưởng trên 8%. Với đà này, Việt Nam có tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN vào khoảng năm 2030.

Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP thuộc về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Kim ngạch năm 2025 đạt mức kỷ lục 920 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước. Kết quả này đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Doanh nghiệp dệt may phải giải thể cận Tết

Theo HUBA, dù kinh tế chung đạt nhiều thành tựu, một số ngành và lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn. Chịu ảnh hưởng nặng nhất là các ngành truyền thống có tỉ lệ thâm dụng lao động cao.

Cụ thể, ngành dệt may vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ việc suy giảm sức cầu do dịch COVID-19. Tác động các cuộc chiến thương mại cũng làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Hậu quả là nhà máy mất đơn hàng, trong khi giá nguyên vật liệu và chi phí logistics liên tục biến động, làm gia tăng chi phí sản xuất.

Trong khi đó, khách hàng hiện yêu cầu cao về thời gian giao hàng và chất lượng, nhưng đơn giá gia công lại giảm. Các quy định về truy xuất nguồn gốc cũng ngày càng chặt chẽ. Hậu quả là nhiều công ty, tập đoàn phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân sự.

Thậm chí, có đơn vị lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản khi Tết cận kề. Điều này đưa hàng ngàn người lao động vào cảnh khó khăn, như trường hợp một công ty tại Bình Dương gần đây.

Song song đó, thương mại truyền thống đang ở mức báo động. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu, sạp chợ truyền thống đóng cửa lâu ngày vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do tác động từ thương mại điện tử và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Ngoài ra, chủ trương siết kinh tế ngầm, hàng gian hàng giả, yêu cầu về hóa đơn, áp dụng thuế kê khai, kiểm soát hàng tồn kho... là những vấn đề mà các tiểu thương còn hết sức lạ lẫm. Họ ngần ngại tiếp tục kinh doanh vì lo sợ các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Theo khảo sát của HUBA, khó khăn bủa vây doanh nghiệp đến từ nhiều phía. Trong đó, 56% doanh nghiệp cho biết giá nguyên liệu đầu vào tăng; 50% đơn vị thiếu đơn hàng mới và 50% khó tuyển dụng lao động.

Bên cạnh đó, 40% doanh nghiệp gặp khó do nhu cầu tiêu dùng suy giảm và 40% doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh. Các vấn đề về thuế, phí, các khoản nộp ngân sách chiếm 28% và giá thuê đất tăng cao chiếm 11%.

Ngành dệt may vẫn chưa thoát khó khăn, thậm chí có đơn vị phá sản dịp cận Tết. Ảnh minh họa

Kiến nghị gỡ khó về quản lý thuế và hóa đơn

Trước những khó khăn trên, HUBA cũng có kiến nghị về chính sách thuế. Như thời gian qua, các hộ kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn về việc triển khai các chính sách thắt chặt quản lý thuế, dù đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, các hộ vẫn gặp khó khi tiếp cận quy định về hóa đơn điện tử.

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai khiến phát sinh nhiều hồ sơ, báo biểu và chi phí. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ phía cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hàng tồn kho, hóa đơn đầu vào hay mua hàng trôi nổi vẫn chưa được hướng dẫn chính thức bằng văn bản. Điều này gây lúng túng cho người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, một số vấn đề HUBA đã kiến nghị từ trước đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cụ thể như vấn đề tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, doanh nghiệp đề xuất chỉ áp dụng biện pháp này khi có bằng chứng chắc chắn người nộp thuế đã nhận thông báo. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người đại diện pháp luật.

Đối với biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đề xuất chỉ thực hiện sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đây là kiến nghị nhằm tránh các quyết định hành chính có thể gây thiệt hại không đáng có cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai phát sinh nhiều chi phí. Ảnh: TÚ UYÊN

Cũng theo HUBA, Liên quan đến xử phạt vi phạm về hóa đơn, doanh nghiệp đề xuất thời điểm lập hóa đơn là trong ba ngày làm việc kể từ khi bàn giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Việc lùi thời gian lập hóa đơn không ảnh hưởng tới thực hiện nghĩa vụ thuế, lý do là tiền thuế vẫn được các đơn vị kê khai và nộp đầy đủ theo định kỳ tháng hoặc quý.

Về thủ tục hành chính, việc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM đi vào hoạt động là tin vui đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng nhận và giải quyết hồ sơ tại một số sở ngành, phường xã còn khá chậm chạp.

Thậm chí, có hồ sơ đối chiếu nợ thuế đến hơn một năm vẫn chưa cho ra kết quả do số liệu trong hệ thống trải qua nhiều năm, phần mềm quản lý và nhân sự thay đổi, khó truy xét. Đáng chú ý, hồ sơ tách thửa, xin phép làm công trình tạm trên đất nông nghiệp bị ách tắc lâu, phải rút ra nộp vào nhiều lần vẫn chưa xong.

HUBA kỳ vọng TP có tổ chuyên kiểm tra để thống nhất quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại tất cả 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phường xã, sở ngành. Việc này nhằm thống nhất, phối hợp và giải quyết nhanh các thủ tục phức tạp.