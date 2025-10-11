Thế hệ doanh nhân kế thừa là động lực tạo bứt phá, đưa doanh nghiệp TP.HCM vươn xa 11/10/2025 18:26

(PLO)- Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, thế hệ doanh nhân kế thừa sẽ là động lực tạo ra sự bứt phá, đưa doanh nghiệp TP.HCM vươn xa hơn trên thương trường quốc tế.

Chiều 11-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân TP.HCM; các sở, ban, ngành cùng hơn 400 đại biểu.

Đóng góp hơn 51% GRDP của TP.HCM

Ôn lại hành trình 50 năm, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho biết: "Ngay sau ngày đất nước thống nhất, tiền thân của Hiệp hội là Ban Liên lạc Công thương TP.HCM đã được thành lập nhằm quy tụ đội ngũ doanh nhân Thành phố, khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tổ chức này lần lượt mang các tên gọi như Hội Công Kỹ Nghệ Gia, Hiệp hội Công thương TP.HCM. Ngày 7-6-2004, Hiệp hội chính thức mang tên Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và giữ tên gọi này cho đến nay."

Theo ông Hòa, qua các nhiệm kỳ hoạt động, HUBA đã không ngừng lớn mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung của 58 hội doanh nghiệp thành viên và hơn 17.000 hội viên (trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân).

Đây là lực lượng nòng cốt, đóng góp hơn 51% GRDP của TP.HCM, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hằng năm.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ năm 2018 đến nay, HUBA đã tổ chức thành công năm mùa Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF). Những thông điệp, sáng kiến từ diễn đàn đã được HUBA hiện thực hóa thành các chương trình hành động cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ đó, HUBA đã khẳng định vị thế là một trong những hiệp hội doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu cả nước, có uy tín và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng kinh tế khu vực.

“Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ, có thể khẳng định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM đã không ngừng trưởng thành, tạo dựng nên một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động và sáng tạo” - ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA tham quan gian hàng bánh kẹo tại triển lãm Tôn vinh Thương hiệu Việt năm 2025.

Thế hệ kế nghiệp sẽ đóng góp cho kinh tế TP.HCM

Cũng theo ông Hòa, chúng ta đang chứng kiến một xu hướng đặc biệt là sự chuyển giao thế hệ trong đội ngũ doanh nhân. Nhiều doanh nhân thế hệ 6X thành đạt, ở độ tuổi 60-70, đang trao lại sứ mệnh cho lớp kế nghiệp. Đây là những người trẻ được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài, trở về với nền tảng kiến thức quốc tế và tư duy quản trị hiện đại.

Thế hệ này xem chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao là những chìa khóa chiến lược, có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Đây chính là lực lượng mang trong mình sức sống mới, khát vọng mới, vừa kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước, vừa mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu.

“Tôi tin tưởng rằng chính thế hệ doanh nhân kế thừa này sẽ là động lực tạo ra sự bứt phá, đưa doanh nghiệp TP.HCM vươn xa hơn trên thương trường quốc tế” - ông Hòa nhấn mạnh.

Ông Hòa cho biết, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 và trong bối cảnh TP.HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới từ ba trụ cột chiến lược (công nghiệp – logistics, tài chính -thương mại, và cửa ngõ biển quốc tế), HUBA cam kết sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể.

HUBA tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đó, góp phần đưa TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ mang tầm vóc khu vực.