Vinh danh doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2025 09/09/2025 15:01

(PLO)- Lễ vinh danh doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025 ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định vai trò then chốt trong phục hồi, phát triển kinh tế.

Sáng 9-9, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2025.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF nhấn mạnh sự kiện là dịp đặc biệt để tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Minh, năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, trong đó thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỉ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 16% so với năm 2023.

Cụ thể, những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất thuộc danh sách VNTAX 200 đã đóng góp gần 800 nghìn tỉ đồng trong năm 2024, tăng 110 nghìn tỉ đồng so với năm trước và tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia.

Khối doanh nghiệp tư nhân cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng số nộp gần 245 nghìn tỉ đồng, trong đó có 40 doanh nghiệp đóng góp trên 10 nghìn tỉ đồng. Đây là những con số thể hiện sức bật đáng kể của khối tư nhân trong hành trình đồng hành cùng đất nước.

Theo thống kê, trong Top 200, chỉ riêng 10 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp 362 nghìn tỉ đồng, chiếm 45% tổng nộp của toàn bộ danh sách.

Tính theo nhóm ngành, ngành dầu khí, xăng dầu tiếp tục chiếm ưu thế với nhiều đại diện trong Top 10; lĩnh vực ô tô, bia rượu, ngân hàng quốc doanh cũng giữ vị thế truyền thống.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của khối ngân hàng tư nhân, công nghệ, thương mại điện tử và bất động sản cho thấy những động lực mới đang hình thành, góp phần tạo nên nguồn thu bền vững hơn cho nền kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng cục Thuế, chia sẻ dù có nhiều doanh nghiệp nộp thuế hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỉ đồng, ông lại đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp ở ngưỡng 100-300 tỉ đồng.

Lý giải cho điều này, TS. Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét bản chất nguồn thu. Ông đề cao sự bền vững của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân so với nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên.

Theo TS. Phụng, những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất, nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách chính là những "tế bào" khỏe mạnh, tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.