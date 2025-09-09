Vinh danh doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2025

Sáng 9-9, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2025.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF nhấn mạnh sự kiện là dịp đặc biệt để tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Theo ông Minh, năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, trong đó thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỉ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 16% so với năm 2023.
Cụ thể, những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất thuộc danh sách VNTAX 200 đã đóng góp gần 800 nghìn tỉ đồng trong năm 2024, tăng 110 nghìn tỉ đồng so với năm trước và tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia.
Khối doanh nghiệp tư nhân cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng số nộp gần 245 nghìn tỉ đồng, trong đó có 40 doanh nghiệp đóng góp trên 10 nghìn tỉ đồng. Đây là những con số thể hiện sức bật đáng kể của khối tư nhân trong hành trình đồng hành cùng đất nước.
Theo thống kê, trong Top 200, chỉ riêng 10 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp 362 nghìn tỉ đồng, chiếm 45% tổng nộp của toàn bộ danh sách.
Tính theo nhóm ngành, ngành dầu khí, xăng dầu tiếp tục chiếm ưu thế với nhiều đại diện trong Top 10; lĩnh vực ô tô, bia rượu, ngân hàng quốc doanh cũng giữ vị thế truyền thống.
Tuy nhiên, sự trỗi dậy của khối ngân hàng tư nhân, công nghệ, thương mại điện tử và bất động sản cho thấy những động lực mới đang hình thành, góp phần tạo nên nguồn thu bền vững hơn cho nền kinh tế.
Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng cục Thuế, chia sẻ dù có nhiều doanh nghiệp nộp thuế hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỉ đồng, ông lại đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp ở ngưỡng 100-300 tỉ đồng.
Lý giải cho điều này, TS. Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét bản chất nguồn thu. Ông đề cao sự bền vững của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân so với nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên.
Theo TS. Phụng, những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất, nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách chính là những "tế bào" khỏe mạnh, tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.
Chi tiết các doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất các ngành được vinh danh:
Lĩnh vực Bất động sản - Đa ngành: Tập đoàn Vingroup được xướng tên đầu tiên, với vị thế là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là Vinhomes, doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất, tiếp tục khẳng định vị thế số một trên thị trường.
Lĩnh vực Công nghiệp nặng: Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, được vinh danh trong Top 14 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cả nước.
Lĩnh vực Ngân hàng: Khối ngân hàng có sự hiện diện hùng hậu, cho thấy vai trò huyết mạch của ngành tài chính. Hàng loạt tên tuổi lớn được vinh danh như Agribank (Top 3 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất), Techcombank (giữ vị trí số 1 trong khối ngân hàng tư nhân ba năm liên tiếp), cùng với HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank, OCB.
Lĩnh vực Hàng tiêu dùng - Bán lẻ: Vinamilk và PNJ tiếp tục là những cái tên tiêu biểu, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa. Đặc biệt, PNJ xuất sắc dẫn đầu các doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực phân phối – bán lẻ.
Lĩnh vực Chứng khoán: Ngành chứng khoán cũng ghi dấu ấn với sự vinh danh của CTCP Chứng khoán VPS và CTCP Chứng khoán VPBank, cho thấy sự sôi động và đóng góp ngày càng tăng của thị trường vốn.