Tiểu thương kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới 08/09/2025 19:17

(PLO)- Theo cử tri tỉnh Tây Ninh, chính sách thuế mới chưa được tuyên truyền sâu, thiếu hướng dẫn rõ ràng khiến nhiều hộ tiểu thương lo ngại, tạm ngừng hoạt động.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Nội dung kiến nghị cho biết chính sách thuế mới chưa được tuyên truyền, thiếu hướng dẫn rõ ràng khiến nhiều hộ tiểu thương lo ngại, tạm ngừng hoạt động.

Do đó, cử tri đề xuất hai vấn đề, một là cần có một lộ trình cụ thể phổ biến, giải thích đầy đủ nội dung chính sách một cách rõ ràng đặc biệt là việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai và mức thuế phải nộp; hai là gia hạn thời điểm áp dụng chính sách, thay vì bắt đầu từ ngày 1-7-2025 cần cho hộ kinh doanh một khoảng thời gian chuẩn bị tối thiểu từ 5-6 tháng.

Hỗ trợ phương thức kê khai và quản lý thuế mới

Trả lời nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết số 68-NQ/TW quy định rõ: Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể; tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh chậm nhất trong năm 2026.

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15, quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế”.

Thực hiện các Nghị quyết trên, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định pháp luật như xây dựng nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 198/2025/QH15 trong đó có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh.

Xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10-2025, trong đó sẽ bãi bỏ quy định về khoán thuế, bổ sung quy định về chính sách thuế và cơ chế tự khai, nộp thuế áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Bộ Tài chính đang khẩn trương chỉ đạo Cục Thuế tập trung sửa đổi quy trình quản lý thuế theo hướng đơn giản, ứng dụng hệ thống tự động để giảm chi phí tuân thủ của hộ, cá nhân kinh doanh, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện, cải cách thủ tục hành chính theo phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Bộ cũng chỉ đạo cơ quan thuế đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh trong năm 2025 và 2026 để người nộp thuế làm quen với phương thức kê khai và quản lý thuế mới. Qua đó, giúp việc thực hiện của hộ, cá nhân kinh doanh được thuận lợi ngay từ ngày 1-1-2026 theo hai Nghị quyết trên.

Từ 1-1-2026 sẽ xóa bỏ thuế khoán. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhiều phương án hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi

Theo Bộ Tài chính, hiện nay cơ quan thuế đã đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và hộ kinh doanh như xây dựng tài liệu hướng dẫn thuế; tư vấn trực tuyến qua mạng xã hội, chatbot, đường dây nóng.

Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như cung cấp các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử miễn phí trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế hay trên ứng dụng di động eTax Mobile.

Phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, các đại lý thuế và công ty giải pháp công nghệ... nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa các gói dịch vụ, giảm giá thành, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngành thuế sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi từ phương thức khoán sang phương thức kê khai; thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm ngành nghề, quy mô.