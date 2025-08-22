Thuế TP.HCM làm video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu hỗ trợ hộ kinh doanh 22/08/2025 14:48

(PLO)- Ngay sau khi tiếp quản địa bàn kinh tế trọng điểm, vận hành cỗ máy thuế lớn nhất cả nước, những giải pháp quản lý đột phá đã nhanh chóng chứng tỏ hiệu quả khi số thu ngân sách tăng mạnh vượt kỳ vọng.

Sáng 22-8, tại Hội nghị tọa đàm với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới năm 2025", Thuế TP.HCM đã công bố những con số hết sức ấn tượng. Chỉ một tháng sau thời điểm lịch sử sáp nhập, quản lý thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số thu ngân sách đã ghi nhận một cú hích ngoạn mục, cho thấy hiệu quả tức thì từ một bộ máy tinh gọn và các giải pháp quản lý đột phá.

Tăng trưởng đột phá từ những con số

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, từ ngày 1-7-2025, Thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn bao gồm thêm cả khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nhiệm vụ thu ngân sách 501.870 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 29% dự toán thu ngân sách toàn ngành.

Nếu 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu nội địa đạt trên 294.000 tỉ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ), thì chỉ sau một tháng vận hành theo mô hình mới, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 375.025 tỉ đồng, tăng mạnh 18% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 75% dự toán cả năm do Chính phủ giao.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM. Ảnh: QH

Đặc biệt, khi "bóc tách" riêng số liệu tháng 7-2025, con số còn ấn tượng hơn. Ngành Thuế TP.HCM đã thu về 80.887 tỉ đồng chỉ trong một tháng. Con số này không chỉ cao hơn 65% so với mức thu ngân sách trung bình của 6 tháng đầu năm, mà còn ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, ước tính lên đến gần 64% so với cùng kỳ tháng 7-2024.

Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi và các giải pháp quyết liệt mà ngành thuế đang triển khai.

Động lực từ những giải pháp trọng tâm

Lý giải về kết quả này, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết đây là kết quả cộng hưởng từ các nhóm giải pháp được kích hoạt đồng bộ ngay sau khi sáp nhập. Thứ nhất, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Bộ máy mới được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, giúp các quyết sách được triển khai nhanh và thông suốt.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Công nghệ được xem là công cụ đắc lực để phân tích rủi ro, chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực "nóng" như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, qua đó đảm bảo sự minh bạch và bền vững cho nguồn thu ngân sách.

Thứ ba, quyết liệt chống thất thu, đặc biệt với hộ kinh doanh. Với mục tiêu chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang kê khai vào năm 2026, ngành thuế chủ động đi trước một bước. "Chúng tôi đã thành lập các tổ tuyên truyền cơ động đến tận nơi 'cầm tay chỉ việc' cho hộ kinh doanh. Song song đó là xây dựng các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các chính sách quy định thuế mới đăng tải trên Zalo, Facebook để người nộp thuế dễ tiếp cận" - ông Dũng nhấn mạnh.

Lắng nghe góp ý của các cơ quan báo chí, lãnh đạo Thuế TP.HCM cho biết tổ truyền thông sẽ xây dựng các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các chính sách quy định thuế mới cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm rõ. Ảnh: QH

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong tư duy truyền thông. Lãnh đạo Thuế TP.HCM khẳng định luôn xem các cơ quan báo chí là bạn đồng hành không thể thiếu. Ông Dũng chia sẻ, ngành thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với báo chí để phổ biến kịp thời các chính sách mới.

Quan trọng hơn, ngành thuế luôn chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện từ người dân và doanh nghiệp thông qua báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách. Sự đồng thuận xã hội này là nền tảng quan trọng để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần ổn định thu ngân sách.

Cú hích từ kết quả tháng 7 cho thấy, việc tái cấu trúc một cơ quan thuế khổng lồ và áp dụng các giải pháp quản lý hiện đại, kết hợp với tư duy cởi mở, cầu thị đã bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là tiền đề vững chắc để ngành Thuế TP.HCM hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách đầy thách thức của năm 2025.