Lý Sơn, Măng Đen kín phòng du lịch, Quảng Ngãi có doanh thu kỷ lục dịp Tết 23/02/2026 15:07

(PLO)- Từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, toàn tỉnh đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Quảng Ngãi ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Những con số ấn tượng cho thấy tiềm năng du lịch biển - núi của địa phương đang thực sự được đánh thức, tạo đà bứt phá ngay những ngày đầu năm.

Măng Đen là địa điểm săn mây du khách ưa thích ghé đến.

Từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, toàn tỉnh đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 390.000 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 65%.

Tại các điểm đến trọng điểm, công suất phòng tăng cao trong những ngày cao điểm. Ở Lý Sơn, công suất phòng đạt 80-90%, nhiều cơ sở lưu trú kín chỗ. Tại Măng Đen, công suất đạt 90-95%. Một số khách sạn khu vực trung tâm cũng ghi nhận công suất trên 90%.

Vùng núi Quảng Ngãi có sức hút du lịch cộng đồng.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ ước đạt 488 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay trong dịp Tết, phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Quảng Ngãi.

Tại biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Bình Sơn, Mộ Đức, Đông Sơn, lượng khách tăng mạnh, nhiều gia đình chọn du xuân kết hợp nghỉ dưỡng. Lễ hội đua thuyền cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo không khí sôi động đầu xuân.

Du khách đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi.

Ở Măng Đen, khi tiết trời se lạnh, du khách tìm về các điểm cao để săn mây. Từ sáng sớm, nhiều người men theo triền núi, chờ khoảnh khắc mây dâng từ thung lũng. Từng lớp mây trắng phủ kín rừng thông, làng mạc, tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng, hệ thống 19 làng, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng khách tăng.

Dịp này, tại xã Vạn Tường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái tổ chức “Hội chợ quê”, giới thiệu nhiều món ăn dân dã, sản phẩm địa phương và trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng chục ngàn người đến chiêm bái tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á tại chùa Minh Đức.

Tại cánh đồng Kén, trong khuôn khổ Lễ hội Úp nơm Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương tổ chức không gian ẩm thực đồng quê, thu hút hơn 1.000 lượt người tham quan, thưởng thức đặc sản truyền thống.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạch Thị Mân, lượng khách đến Quảng Ngãi dịp Tết năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chính sách thu hút đầu tư du lịch, phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và tổ chức các hoạt động văn hóa, du xuân đa dạng.