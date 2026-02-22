Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách 'khủng' nhất lịch sử trong ngày mùng 6 Tết 22/02/2026 17:41

Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 22-2 (mùng 6 Tết) là đỉnh điểm cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong ngày này, sân bay dự kiến khai thác khoảng 1.060 chuyến bay, phục vụ gần 178.000 lượt hành khách thông qua cảng.

Đây là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay tại sân bay có lưu lượng lớn nhất cả nước, thiết lập kỷ lục mới về số chuyến bay và hành khách trong một ngày. Lượng khách tăng mạnh chủ yếu ở chiều đến, khi người dân từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết để làm việc, học tập.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách từ các tỉnh quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: THU TRINH

Ghi nhận trong chiều 22-2, dù mật độ hành khách tăng cao, hoạt động khai thác tại sân bay vẫn được duy trì ổn định. Các nhà ga chính không xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhờ phương án phân chia linh hoạt giữa ga quốc nội và quốc tế, cùng với việc tăng cường điều phối quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và lực lượng hỗ trợ hành khách.

Tuy nhiên, do lượng chuyến bay hạ cánh dồn dập trong nhiều khung giờ, khu vực chờ nhận hành lý và khu vực đón xe về nội đô ghi nhận đông đúc hơn bình thường. Một số hành khách cho biết thời gian chờ lấy hành lý và di chuyển ra ngoài nhà ga kéo dài hơn so với ngày thường.

Phân luồng hợp lý giữa nhà ga T1 và T3, cùng sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng, giao thông khu vực sân bay cơ bản được bảo đảm thông suốt. Ảnh: THU TRINH

Ở chiều ngược lại, các chuyến bay đi vẫn duy trì nhịp khai thác cao, đặc biệt trên các đường bay quốc tế phục vụ nhu cầu du xuân và tham quan Việt Nam của du khách nước ngoài. Áp lực khai thác chủ yếu tập trung tại ga đến trong những thời điểm có nhiều chuyến bay hạ cánh liên tiếp.

Nhờ phương án phân luồng hợp lý giữa nhà ga T1 và T3, cùng sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng, giao thông khu vực sân bay cơ bản được bảo đảm thông suốt.

Theo dự báo, sau khi đạt đỉnh vào mùng 6 Tết, sản lượng chuyến bay và lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giảm dần trong những ngày tiếp theo, khi cao điểm Tết Nguyên đán khép lại.