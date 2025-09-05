Nhiều giám đốc, kế toán doanh nghiệp mua hóa đơn khống để trốn thuế 05/09/2025 16:39

(PLO)- Theo hồ sơ, 11 bị cáo trong vụ án giữ chức vụ giám đốc, kế toán, nhân viên... của các công ty đã mua hóa đơn GTGT khống để trốn thuế.

Dự kiến, ngày 27-9, TAND Khu vực 4 - TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỉ đồng.

Các bị cáo Đặng Ngọc Uyên Thường (lao động tự do), Mai Cư bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo là giám đốc, kế toán, nhân viên các công ty, gồm: Dương Văn Hùng, Trần Thị Châu, Trần Văn Minh cùng 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về hai tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo Lê Anh Quang, Trương Văn Thời bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế.

Mua bán trái phép 3455 hóa đơn GTGT để hưởng lợi

Theo cáo trạng, ngày 9-3-2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường 11, quận Phú Nhuận (nay là phường Phú Nhuận, TP.HCM) tuần tra, phát hiện Mạc Trí Minh đang đi giao hồ sơ, hóa đơn GTGT khống cho Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.

Kết quả điều tra xác định, Mỹ Trang cùng các đồng phạm đã sử dụng 31 công ty ma xuất 35.273 tờ hóa đơn GTGT khống bán cho khoảng 6.476 cá nhân, tổ chức với tổng trị giá hàng hóa xuất khống đầu ra hơn 4.424 tỉ đồng (trước thuế VAT là 4.035 tỉ đồng; thuế VAT là 389 tỉ đồng) để thu lợi bất chính.

Con dấu thu giữ trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh minh hoạ

Hiện vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử theo quy định. Do vụ án có nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan, ngày 10-8-2023, Cơ CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với đối tượng Đặng Ngọc Uyên Thường mua trái phép hóa đơn GTGT (Trang bán lại) cho các cá nhân, doanh nghiệp thu lợi bất chính điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2017 đến tháng 3-2023, Thường đã mua trái phép 3.455 tờ hóa đơn GTGT khống của Trang với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 424 tỉ đồng (với mức phí 1,2-1,5% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế, tương đương 5-6,3 tỉ đồng).

Thường đã bán lại 2474 tờ hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 387 tỉ đồng cho 69 đơn vị, doanh nghiệp (có tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn trên 1 tỉ đồng) và 981 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 37 tỉ cho 193 đơn vị, doanh nghiệp (có tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn đã mua dưới 1 tỉ đồng) với mức phí là 1,7% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế, tương đương 7,2 tỉ đồng. Thường đã hưởng lợi từ 848 triệu đồng đến 2,1 tỉ đồng.

Khi khách hàng có nhu cầu mua trái phép hóa đơn GTGT khống, Thường liên lạc với Trang thông qua Telegram để cung cấp thông tin, gồm: Công ty, tên hàng hóa dịch vụ, giá trị hàng hóa dịch vụ cần xuất khống để xuất hóa đơn GTGT.

Thường hướng dẫn khách hàng thực hiện chuyển tiền hợp thức hóa hóa đơn đã xuất khống bằng hai hình thức. Cụ thể:

Hình thức thứ nhất, Thường nộp tiền mặt, đưa tiền mặt cho khách hàng tự nộp hoặc chuyển tiền vào tài khoản công ty của khách hàng. Khách hàng sẽ chuyển tiền hợp thức hóa hóa đơn vào tài khoản công ty “ma”, trên thực tế là trả lại tiền cho Thường. Khi tiền vào tài khoản công ty “ma”, Trang làm thủ tục ủy nhiệm chi cho Thường rút tiền hoặc sẽ chuyển tiền cho cá nhân trung gian trả cho Thường.

Hình thức thứ hai, khách hàng mua hóa đơn chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma”. Đồng phạm của Trang sẽ chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do Thường chỉ định để trả cho khách mua hóa đơn hoặc làm thủ tục ủy nhiệm chi cho Thường rút tiền mặt trả cho khách hàng.

Hàng loạt giám đốc, kế toán mua hóa đơn GTGT khống để trốn thuế

Sau khi mua hóa đơn GTGT khống, Thường sẽ trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng môi giới (chưa rõ lai lịch) để bán cho khách hàng.

Có đến 11 bị cáo trong vụ án giữ chức vụ giám đốc, kế toán, nhân viên... của các công ty đã mua hóa đơn GTGT khống để trốn thuế. Theo đó, các bị cáo này đã mua trái phép từ 4 đến 134 hóa đơn GTGT khống để trốn số tiền thuế từ 6,8 tỉ đồng đến 15 triệu đồng.

Đơn cử, từ tháng 1-2020 đến tháng 3-2023, Dương Văn Hùng (Giám đốc Công ty Hùng Hà) đã liên hệ trực tiếp với Thường để mua trái phép 134 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế là 23,4 tỉ đồng, thuế GTGT là 2,3 tỉ đồng, tổng giá trị sau thuế là 25,7 tỉ đồng.

Công ty Hùng Hà đã sử dụng các hóa đơn GTGT khống trên để kê khai khấu trừ thuế năm 2020 đến năm 2023. Theo kết luận giám định tư pháp về thuế, tổng số tiền trốn thuế là 6,8 tỉ đồng.