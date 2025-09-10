Hơn 350 doanh nghiệp in ấn, bao bì tham gia hội chợ ở TP.HCM 10/09/2025 14:07

(PLO)-Theo đại diện Bộ Công Thương, ngành in ấn và bao bì có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng, không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam mà còn thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững

Ngày 10-9, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)-TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc thiết bị Công nghiệp ngành in ấn và Đóng gói bao bì tại Việt Nam-VietnamPrintPack 2025.

Sự kiện do Công ty VINEXAD và Công ty Dịch vụ Triển lãm Yorkers Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Hiệp hội In Việt Nam, Hội In TP.HCM, Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam...

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Bộ Công Thương phía Nam, cho biết sự kiện năm nay quy tụ hơn 350 doanh nghiệp với hơn 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút và tầm quan trọng của ngành in ấn, bao bì tại Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế” - ông Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, ngành in ấn và bao bì có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng, không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam mà còn thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững.

“Tôi tin tưởng triển lãm mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nền công nghiệp in ấn, bao bì Việt Nam” - ông Sơn nói.

Khách hàng tham quan gian hàng tại triển lãm.

Ông Akai Lin, đại diện ban tổ chức cho biết, ngành in ấn và bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các ngành sản xuất của Việt Nam, từ ngành thực phẩm đồ uống đến ngành dệt may, cũng như ngành điện tử và thương mại điện tử.

Khi chuỗi cung ứng toàn cầu phát triển, đổi mới sáng tạo và bền vững không còn là xu hướng, mà là định hướng thiết yếu cho tăng trưởng dài hạn. Vì vậy, triển lãm là cầu nối, người mua và các nhà đổi mới sáng tạo tìm kiếm đối tác và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới.

“Năm nay, hơn 350 doanh nghiệp giới thiệu những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực in ấn, bao bì, nhựa và các công nghệ liên quan. Quy mô và tính đa dạng này thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào thị trường năng động và phát triển nhanh chóng của Việt Nam”-ông Akai Lin nói.

Thiết bị máy móc ngành in ấn và bao bì trưng bày tại triển lãm

Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội in Việt Nam phân tích, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh, lĩnh vực in sách, báo, tạp chí bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, mảng in bao bì lại ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

"Thực tế này được thể hiện rõ tại triển lãm, khi phần lớn thiết bị, công nghệ được trưng bày đều phục vụ cho ngành bao bì. Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường từ mảng in truyền thống sang in bao bì" - ông Dòng nói.

Cũng theo ông Dòng, quy mô thị trường in ấn và bao bì Việt Nam hiện đạt trên 10 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng trước đây đạt khoảng 10%/năm, nhưng sau dịch COVID-19, con số này dao động ở mức 6%-7%.