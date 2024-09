Việt Nam trong nhóm 4 quốc gia có ngành công nghiệp in phát triển nhất Đông Nam Á 19/09/2024 11:39

(PLO)-Những năm gần đây mặc dù ngành in Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển tốt và trong nhóm 4 quốc gia có ngành công nghiệp in phát triển nhất Đông Nam Á.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Máy móc, Thiết bị ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn năm 2024 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM từ 18 đến 21-9. Sự kiện do Vinexad và Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service tổ chức cùng sự hỗ trợ Bộ Công thương, Hiệp hội In Việt Nam, Hội in TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, năm nay triển lãm với quy mô 900 gian hàng, thu hút hơn 362 doanh nghiệp từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hà Lan, Anh, Philippines, Thái Lan…và Việt Nam.

Tại triển lãm các doanh nghiệp giới thiệu những xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực in ấn và bao bì, trưng bày một loạt sản phẩm máy móc ngành in ấn tiên tiến, máy sản xuất bìa cứng, máy đóng sách… Góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành in ấn và đóng gói bao bì cho thị trường Việt Nam và khu vực.

Đại diện Bộ Công thương, Hiệp hội in Việt Nam tham quan triển lãm

Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam cho biết, điểm mới triển lãm năm nay bên cạnh máy móc, thiết bị công nghệ mới, các nhà triển lãm còn mang tới các giải pháp quản trị, nhà máy thông minh, phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp. Theo đó, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, hội nhập ngày càng tốt hơn.

Theo ông Dòng, những năm gần đây mặc dù ngành in Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển tốt và trong tốp 4 quốc gia có ngành công nghiệp in phát triển nhất Đông Nam Á.

Theo Cục Xuất và In ấn, ngành in tăng trưởng về quy mô lẫn số lượng với khoảng 6%/năm. Năm 2023, Việt Nam có trên 2.100 cơ sở in, doanh thu gần 100 ngàn tỉ đồng.