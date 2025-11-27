164 người mua hàng trúng thưởng hóa đơn may mắn 27/11/2025 14:06

(PLO)- Chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh.

Sáng 27-11, Thuế TP.HCM đã tổ chức chương trình quay số mở thưởng "Hóa đơn may mắn" cho kỳ quý I và quý II năm 2025.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, đại diện Hội đồng giám sát và lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) khu vực TP.HCM.

Hơn 160 giải thưởng tìm được chủ nhân

Chương trình được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được lập từ ngày 1-1-2025 đến hết ngày 30-6-2025. Phạm vi quay thưởng bao gồm hóa đơn phát hành tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước hợp nhập).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM bấm nút phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên các hóa đơn may mắn trúng thưởng. Ảnh: QH

Thông qua phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên, Hội đồng giám sát đã xác định được 164 hóa đơn may mắn trúng thưởng của các cá nhân, hộ kinh doanh. Cơ cấu giải thưởng được phân bổ cụ thể theo từng địa bàn:

Tại TP.HCM (trước hợp nhập): Mỗi quý có 01 giải Nhất (50 triệu đồng), 03 giải Nhì (20 triệu đồng/giải), 05 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 25 giải Khuyến khích.

Tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước hợp nhập): Mỗi quý có 01 giải Nhất (20 triệu đồng), 03 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 05 giải Ba (3 triệu đồng/giải) và 15 giải Khuyến khích.

Thúc đẩy thói quen tiêu dùng văn minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM nhấn mạnh vai trò chiến lược của hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

"Khi người tiêu dùng chủ động lấy hóa đơn, họ không chỉ trực tiếp tham gia vào công tác chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội mà còn tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong các giao dịch mua bán, đổi trả", ông Dũng khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI khu vực TP.HCM, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc khuyến khích thói quen tiêu dùng văn minh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các đơn vị kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI khu vực TP.HCM. Ảnh: QH

Người trúng thưởng có trách nhiệm liên hệ Thuế TP.HCM để cung cấp thông tin định danh và số tài khoản nhận thưởng chậm nhất vào ngày 29-12-2025. Quá thời hạn trên, kết quả trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng. Thuế TP.HCM sẽ trả thưởng trong vòng 30 ngày với hình thức chuyển khoản.