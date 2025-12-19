Khánh Hòa cần làm gì để trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á? 19/12/2025 16:15

(PLO)- Dù tiềm năng rất lớn, nhưng thực tế ngành du lịch Khánh Hòa vẫn chưa phát huy hết những gì đang có để trở thành điểm đến hàng đầu, hấp dẫn du khách.

Ngày 19-12, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức hội thảo du lịch Khánh Hòa, cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế.

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò then chốt của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Tỉnh có bờ biển dài nhất nước

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương phấn đấu năm 2025, đón khoảng 31,6 triệu lượt khách, trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế.

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CH

Tỉnh hiện đang hình thành một không gian văn hóa - di sản đa dạng, giàu bản sắc với bốn di sản được UNESCO ghi danh. Có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể và hệ sinh thái biển, đảo phong phú.

Ngoài ra, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài 490 km, gần 200 đảo lớn nhỏ, các vịnh biển nổi tiếng như: Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy. Tỉnh có hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ hàng không quốc tế lớn thứ hai cả nước.

Tuy nhiên, du lịch Khánh Hòa vẫn đối mặt với những thách thức, như: sản phẩm còn trùng lặp, quảng bá quốc tế chưa đồng bộ, nguồn nhân lực hạn chế, áp lực môi trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cần đa dạng hóa du lịch được xác định là yêu cầu tất yếu và định hướng chiến lược lâu dài.

Nâng tầm để trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng về chiến lược phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa, đưa du lịch trở thành cực tăng trưởng mới.

Hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vai trò của Khánh Hòa trong mạng lưới cực tăng trưởng quốc gia và định hướng nâng tầm trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: CH

Các tham luận cũng tập trung vào phát triển du lịch biển, đảo Khánh Hòa gắn với quản lý tài nguyên và bảo tồn sinh thái biển…

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh Khánh Hòa giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam với hệ sinh thái tài nguyên đặc biệt và thương hiệu Nha Trang đã khẳng định trên trường quốc tế.

Thế nhưng, quá trình phát triển còn không ít vướng mắc về thể chế, chồng chéo pháp luật trong quản lý tài nguyên biển đảo. Hạn chế phân cấp và thiếu cơ chế cho các loại hình du lịch mới.

Từ đó, ông Tạ Văn Hạ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cần chủ động đề xuất các mô hình thí điểm, từ quản lý không gian vịnh, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các dịch vụ du lịch chuyên biệt như du lịch y tế, du lịch du thuyền.

Tập trung phát triển ba khu vực chiến lược là Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong. Tận dụng lợi thế về hạ tầng, tài nguyên biển, đảo và thương hiệu quốc tế, hướng tới xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch biển, đảo quốc tế.

Ngoài ra, cần quan tâm phát triển trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực du lịch có chất lượng và chất lượng cao. Trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng du lịch của vùng Nam Trung Bộ và cả nước. Đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CH

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, để đạt được mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia và vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, Khánh Hòa cần tập trung vào các nội dung quan trọng là điều chỉnh quy hoạch xây dựng hạ tầng du lịch hiện đại, nhất là cảng biển.

Xây dựng sản phẩm đa dạng, độc đáo và không trùng lặp. Nhất là các sản phẩm chất lượng sáng tạo, giàu tính trải nghiệm. Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và ứng dụng công nghệ để tạo bước đột phá trong phát triển du lịch giai đoạn tới.

Khánh Hòa phải phấn đấu không chỉ là trung tâm du lịch biển của Việt Nam, mà còn trở thành điểm đến đô thị biển hiện đại của Đông Nam Á trong thập niên tới.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh liên kết, hợp tác với hiệp hội du lịch các địa phương, như: TP.HCM, TP. Hà Nội, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai,… để xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch. Liên kết khai thác các tour du lịch thu hút khách quốc tế tại thị trường trọng điểm như: Nga, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các tour khách du lịch nghỉ đông.