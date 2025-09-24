Cục Thuế phản hồi thông tin hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô khi chuyển đổi hóa đơn điện tử 24/09/2025 21:24

(PLO)- Cục Thuế nêu rõ các chính sách thuế hiện hành áp dụng với hộ kinh doanh, đồng thời cho biết đang nghiên cứu hỗ trợ cung cấp miễn phí phần mềm kế toán hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc triển khai Nghị định số 70 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 về hóa đơn, chứng từ còn nhiều khó khăn, nhất là với nhóm hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ.

Đây là đối tượng vốn có nguồn lực tài chính hạn chế, nay phải cùng lúc đáp ứng yêu cầu về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm hóa đơn điện tử.

Hiệp hội Ngân hàng đưa nhiều kiến nghị

Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên gần 1.400 hộ kinh doanh cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh đã biết đến Nghị định mới. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết còn hạn chế. Nhiều hộ vẫn chờ hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế địa phương để thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, theo khảo sát này, áp lực tài chính được xem là rào cản lớn nhất. Do lợi nhuận thấp, việc cộng thêm chi phí phần mềm, thiết bị đã khiến hoạt động của nhiều hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dẫn kết quả khảo sát, Hiệp hội Ngân hàng cho biết có tới 63% hộ phải thu hẹp quy mô, 21% tạm ngừng hoạt động (chủ yếu là ăn uống, tạp hóa), 11% chuyển đổi loại hình và 3% đóng cửa hoàn toàn.

Thực tế này cho thấy nếu chính sách mới không có lộ trình cùng cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ gây tác động tiêu cực tới sự ổn định của cộng đồng hộ kinh doanh, vốn là lực lượng đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Nhiều hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô, tạm ngừng hoạt động khi chuyển đổi hóa đơn điện tử. Ảnh: MINH TRÚC

Trước khó khăn của hộ kinh doanh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chính thức. Trong đó, cần khẳng định không truy thu thuế ở giai đoạn trước khi hộ kinh doanh chuyển từ hình thức khoán sang tính thuế theo doanh thu.

Bên cạnh đó, thiết lập giai đoạn chuyển tiếp tối thiểu một năm, trong đó không xử phạt các lỗi kê khai hóa đơn điện tử. Ngoài ra, cần xem xét miễn, giảm thuế trong 1-2 năm đầu để hộ kinh doanh xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, việc triển khai cũng cần có lộ trình, ưu tiên áp dụng với hộ lớn ở đô thị, sau đó mở rộng sang hộ nhỏ ở nông thôn.

Một điểm quan trọng khác là hỗ trợ kỹ thuật, chẳng hạn cung cấp phần mềm, hóa đơn miễn phí và thiết lập đường dây nóng trợ giúp trong giai đoạn đầu. "Đây được xem là giải pháp thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho hộ kinh doanh" - đơn vị này nhấn mạnh.

Cục Thuế làm rõ một số quy định liên quan

Trước các kiến nghị, Cục Thuế đã làm rõ quy định pháp luật hiện hành. Theo đó, từ ngày 1-6-2025, hộ kinh doanh theo hình thức khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Dữ liệu hóa đơn điện tử đã có sẵn trên hệ thống của cơ quan thuế, người bán và người mua đều có thể tra cứu mà không cần in hóa đơn ra giấy. Về chứng từ mua vào, hộ khoán không bắt buộc phải lưu giữ.

Liên quan đến điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán, Cục Thuế dẫn quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh, họ phải khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế. Nếu doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế.

Đáng chú ý, về hỗ trợ hộ kinh doanh, Cục Thuế dẫn khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17-5-2025 của Quốc hội. Theo đó, Nhà nước bố trí kinh phí để cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế cũng cho biết, hiện Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó có quy định cung cấp miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung.