Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả việc xoá bỏ thuế khoán với hộ, cá nhân kinh doanh 22/09/2025 19:08

(PLO)- Về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ thuế khoán với hộ, cá nhân kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198.

Ngày 22-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 290/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 (Phiên thứ hai).

Triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ thuế khoán với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tiễn, đẩy nhanh việc hoàn thuế.

Cùng với đó, rà soát bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp, các quy định của Luật khác liên quan và các cam kết quốc tế.

Về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Chính phủ yêu cầu đánh giá kỹ tác động, đảm bảo các quy định mới, giải pháp thay thế có tính hiệu quả, khả thi, có lộ trình hợp lý.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Kế đó, rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, cản trở cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền. Trong đó giao Chính phủ, Bộ Tài chính quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Hoàn thiện hành lang pháp luật về giá

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự án Luật theo hướng sửa đổi những bất cập, tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về giá; bảo đảm phạm vi, đối tượng áp dụng, nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền, hình thức định giá thống nhất với quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính không phù hợp, cắt bỏ các quy định không cần thiết, gây khó khăn, cản trở.

Quy định rõ về thẩm quyền, trình tự để quyết định ngừng, chấm dứt hoạt động dự án

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi) của Bộ Tài chính.

Chính phủ cho rằng, nội dung phân cấp, phân quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ Quốc hội cho Thủ tướng Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh là phù hợp.

Tuy nhiên, cần nghiên cứu theo hướng cần có giải pháp đột phá, thay đổi cách tiếp cận về vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư; cần đơn giản hóa các nội dung tại văn bản chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Để bước quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉ là sự đồng ý về nguyên tắc của cấp có thẩm quyền. Việc lập và triển khai thực hiện dự án là bước cụ thể hóa nội dung dự án.

Đối với các dự án có quy mô, tính chất đặc biệt cần nghiên cứu có quy định thời gian hoạt động khả thi, hiệu quả và khả năng thu hồi vốn (thời gian thu hồi vốn có thể hơn 70 năm), bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 cũng như chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thu hút, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia những dự án lớn.

Về việc ngừng và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hiện nay, còn nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất bị bỏ hoang, dừng hoạt động nhiều năm do gặp phải vướng mắc, khó khăn như các dự án điện, các dự án khu đô thị, dự án mỏ sắt Thạch Khê, dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên,...

Do vậy, Chính phủ yêu cầu cần quy định rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chí, hồ sơ để quyết định ngừng, chấm dứt hoạt động dự án, tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Kế đó, rà soát bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 173 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về phòng chống thuốc lá điện tử, nung nóng.