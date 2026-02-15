Thu 251 tỉ đồng từ bán linh vật ngựa trên sàn thương mại điện tử 15/02/2026 15:51

(PLO)- Linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026 đã giúp các nhà bán hàng trên Shopee và TikTok Shop thu về hơn 251 tỉ đồng.

Thống kê của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, chỉ trong sáu tuần trước Tết (từ 15-12-2025 đến ngày 25-1-2026), người Việt đã chi 67.700 tỉ đồng để mua 542 triệu sản phẩm trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop.

So với sáu tuần trước đó, doanh số và sản lượng bán ra trên hai nền tảng lần lượt tăng 9% và 6%. Đáng chú ý, theo Metric.vn, nhờ mãi lực mua sắm tăng mà số lượng nhà bán phát sinh đơn hàng trong dịp Tết 2026 cũng tăng nhẹ 2% so với sáu tuần trước.

Ở góc độ ngành hàng, nhóm sản phẩm thuộc sắc đẹp, thời trang nữ, thời trang nam, nhà cửa đời sống, thực phẩm và đồ uống đang giữ thị phần lớn nhất về mãi lực mua sắm trên hai nền tảng TMĐT Shopee và TikTok Shop.

Trong đó, thời trang trẻ em nổi lên như một điểm sáng khi các sản phẩm quần áo Tết cho bé ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ, phản ánh xu hướng chi tiêu ưu tiên cho gia đình trong mùa cao điểm.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự bùng nổ của nhóm sản phẩm linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, cũng trong khoảng thời gian trên, người Việt chi hơn 251 tỉ đồng để mua linh vật ngựa, tăng 77% so với 6 tuần trước. Số lượng linh vật bán ra đạt 3,4 triệu sản phẩm, tăng tới 106% so với 6 tuần trước đó.

Linh vật Ngựa đang giúp các nhà bán hàng online bội thu trong mùa Tết 2026. Ảnh: THU HÀ

Số lượng nhà bán hàng phát sinh đơn hàng khi bán sản phẩm này cũng tăng 9% so với sáu tuần trước đó, đạt hơn 14.000 nhà bán hàng.

Theo Metric, nhu cầu mua sắm sản phẩm linh vật ngựa đã tăng mạnh trong khoảng 4-9 tuần trước Tết, đặc biệt rõ nét trên TikTok Shop.

Nền tảng này đang chiếm ưu thế khi thị phần doanh số linh vật ngựa cao gần gấp 1,5 lần so với Shopee. Lợi thế đến từ khả năng tiếp thị nhanh, hình thức trình bày sinh động, dễ lan tỏa tới nhiều nhóm khách hàng, cùng danh mục sản phẩm đa dạng, bắt kịp xu hướng tiêu dùng Tết.

Các sản phẩm linh vật ngựa bán chạy nhất tập trung ở nhóm quà tặng và tiêu dùng nhanh như đồ lưu niệm (móc khóa, bao lì xì, ốp điện thoại), quần áo Tết như áo phông đỏ gia đình, đồ Tết cho trẻ em in hình ngựa, áo dài Tết. Bên cạnh đó, còn có túi xách, nước hoa, đồ trang trí và lịch.

Phần lớn sản phẩm có doanh số cao đều đến từ TikTok Shop, tiếp tục củng cố vai trò dẫn dắt xu hướng mua sắm cận Tết của nền tảng này.