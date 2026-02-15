Hoàng Anh Gia Lai lọt tốp 500 công ty tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026 15/02/2026 09:30

(PLO)- Để lọt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về tăng trưởng doanh thu, mức độ hài lòng của nhân viên và tính minh bạch về phát triển bền vững

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách Asia-Pacific’s Best Companies of 2026 - Những Công ty tốt nhất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2026.

Đây là kết quả hợp tác giữa TIME và Statista, đơn vị quốc tế hàng đầu về dữ liệu thị trường và bảng xếp hạng.

Ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, giới thiệu phòng camera giám sát toàn bộ hệ thống trang trại nông nghiệp trên đất Việt Nam, Lào, Campuchia. Ảnh: T.TÙNG

Để lọt vào tốp 500 Công ty tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về tăng trưởng doanh thu, mức độ hài lòng của nhân viên và tính minh bạch về phát triển bền vững (ESG).

Trong bảng xếp hạng năm nay có sự góp mặt của chín doanh nghiệp Việt Nam. Dẫn đầu là Vingroup ở hạng 57, tiếp theo là FPT vị trí 146, BIDV hạng 280.

Danh sách còn ghi nhận các đơn vị khác gồm Vinhomes ở hạng 352, FPT Digital Retail hạng 393, Masan vị trí 411, VietinBank hạng 461, Vietnam Airlines hạng 472.

Đặc biệt là sự xuất hiện của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong bảng xếp hạng này ở vị trí 479. Năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục lịch sử 2.243 tỉ đồng.

Kết quả này giúp doanh nghiệp chính thức xóa sạch lỗ lũy kế và đưa tổng tài sản vượt mốc 1 tỉ USD.

Bên cạnh kinh doanh, tập đoàn HAGL được đánh giá tốt về ESG xếp hạng 440 nhờ chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp theo quy chuẩn Global GAP.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL mới đây đã quyết định tặng 160 căn hộ trị giá từ 2 đến 8 tỉ đồng cho cán bộ nhân viên chủ chốt. Đây là chính sách đãi ngộ nhằm tri ân sự gắn bó của nhân sự trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn.