Mất gần 26 năm công chức đi làm mới mua được 1 căn hộ chung cư 18/09/2025 18:46

(PLO)- Một thống kê cho thấy giấc mơ sở hữu một căn hộ chung cư đang vượt quá xa tầm với của người lao động, đặt ra bài toán an cư vô cùng cấp thiết.

Giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, đẩy dòng người tìm mua nhà dịch chuyển mạnh mẽ ra các đô thị vệ tinh. Đó là những vấn đề được các chuyên gia, doanh nghiệp đề cập tại Diễn đàn Bất động sản Nhà ở 2025 với chủ đề Sóng vệ tinh do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp cùng Báo Người Lao Động và Cộng đồng Review Bất động sản tổ chức chiều 18-9.

Giá nhà ngoài tầm với, người mua tìm lối ra ở vùng ven

Tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, đã công bố một con số đáng suy ngẫm. Đó là một công chức tại Việt Nam hiện cần tới gần 26 năm làm việc liên tục mới có thể mua được một căn hộ chung cư. Thống kê này đã phản ánh một cách chân thực nhất thực trạng nhức nhối của thị trường: giá nhà đất đang bỏ xa thu nhập của đại đa số người dân, tạo ra một cuộc khủng hoảng thầm lặng về an cư.

Sức ép từ giá nhà ở khu vực trung tâm quá cao cũng chính là động lực lớn nhất thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư ra khỏi lõi đô thị. Xu hướng này được thể hiện rõ qua các số liệu thị trường 8 tháng đầu năm 2025 do DKRA Consulting cung cấp.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế.

Báo cáo cho thấy thị trường đang phục hồi mạnh mẽ với lượng giao dịch căn hộ chung cư thành công đạt 20.029 căn, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, dòng tiền không còn tập trung ở TP.HCM mà đang chảy mạnh về các tỉnh lân cận.

Khu vực Bình Dương (cũ) hiện dẫn đầu, chiếm tới 45% nguồn cung và 47% lượng tiêu thụ căn hộ chung cư toàn khu vực. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu một căn hộ chung cư tại trung tâm thành phố ngày càng trở nên xa xỉ.

Chân dung người mua cũng cho thấy rõ nhu cầu bức thiết về nhà ở của nhóm người trẻ. Dù nhà đầu tư vẫn là lực lượng chính trên thị trường, có tới 40% người mua nhà để ở thuộc độ tuổi 25-34. Họ là những gia đình trẻ, những người mua nhà lần đầu đang tìm kiếm các sản phẩm vừa túi tiền, pháp lý an toàn và có không gian sống xanh, bền vững.

Giá căn hộ chung cư tăng cao so với thu nhập, nguồn cung chủ yếu cao cấp đẩy dòng người tìm mua nhà dịch chuyển mạnh mẽ ra các đô thị vệ tinh.

'Sóng vệ tinh' - Lời giải từ quy hoạch

Trước thực trạng trên, các chuyên gia tại diễn đàn đều đồng thuận rằng xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh là tất yếu và cần được định hướng bằng một tầm nhìn quy hoạch dài hạn.

Phát biểu chỉ đạo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), khẳng định mô hình phát triển đô thị đa cực là lời giải nhằm giảm tải cho đô thị trung tâm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một đô thị vệ tinh thành công không chỉ là nơi có nhà ở giá rẻ. Để người dân thực sự an cư lạc nghiệp, các đô thị này phải trở thành nơi đáng sống. Muốn vậy, cần đáp ứng 4 tiêu chí cốt lõi: Kết nối giao thông thuận tiện, hiện đại; Hạ tầng xã hội đồng bộ, gồm bệnh viện, trường học, công viên; Kinh tế - việc làm tại chỗ để tạo sức hút cư trú bền vững; Giá nhà vừa túi tiền để đáp ứng nhu cầu ở thực.

Nếu thiếu các yếu tố trên, các đô thị vệ tinh sẽ chỉ trở thành những "khu đô thị ngủ", không giải quyết được gốc rễ bài toán giãn dân và phát triển bền vững.

TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA).

Để làn sóng vệ tinh phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Theo TS Cấn Văn Lực, các doanh nghiệp bất động sản cần tự tái cấu trúc, kiểm soát rủi ro dòng tiền và tránh đầu tư dàn trải.

Về phía chính sách, yêu cầu cấp bách là phải có giải pháp ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở như căn hộ chung cư.

TS Lực đã đề xuất các giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường thông qua các kênh như trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ Nhà ở quốc gia và quỹ tín thác bất động sản (REITs). Cùng với đó, việc xây dựng lộ trình hợp lý cho việc đánh thuế bất động sản và đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch là vô cùng quan trọng.