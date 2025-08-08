Giá thuê căn hộ TP.HCM... nhẹ nhàng đi lên 08/08/2025 08:10

(PLO)- Trái ngược với kỳ vọng về một cuộc hạ giá, giá thuê căn hộ tại các khu vực trọng điểm của thành phố vẫn giữ ổn định và trên đà tăng nhẹ.

Các báo cáo mới nhất xác thực cho xu hướng tăng giá thuê căn hộ tại TP.HCM vẫn tăng nhẹ. Theo ghi nhận từ Savills Việt Nam, dù thị trường căn hộ thông thường chưa có nhiều biến động, phân khúc căn hộ dịch vụ vốn được xem là chỉ báo cho nhu cầu của giới chuyên gia và người nước ngoài đã cho thấy tín hiệu rất tích cực.

Trong quý II-2025, công suất thuê của phân khúc này đạt mức tốt là 80%. Trước đó, dữ liệu quý I ghi nhận giá thuê căn hộ trung bình đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 20-22 USD/m²/tháng.

Đáng chú ý, phân khúc hạng C lại có mức tăng giá mạnh nhất. Sức nóng từ phân khúc căn hộ dịch vụ đang lan tỏa sang thị trường căn hộ cho thuê cao cấp nói chung.

Trong khi đó, báo cáo từ CBRE Việt Nam trong quý II-2025 tuy tập trung vào thị trường nhà bán nhưng cũng hé lộ những yếu tố củng cố cho đà tăng của giá thuê căn hộ.

Báo cáo đơn vị này phân tích, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại TP.HCM đã vọt lên mức 82 triệu đồng/m², tăng gần 7% theo quý. Điều này khiến việc sở hữu một căn nhà ngày càng trở nên khó khăn, đẩy một lượng lớn nhu cầu sang thị trường thuê căn hộ.

Nhu cầu thuê lớn trong khi nguồn cung chủ yếu là chung cư cao cấp đã giúp giá thuê có cơ hội tăng. Ảnh: QH

Quan trọng hơn, CBRE chỉ ra rằng các giao dịch thuê văn phòng tại TP.HCM chủ yếu đến từ nhu cầu mở rộng (chiếm 52%), dẫn dắt bởi các ngành công nghệ thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc một lực lượng lao động tri thức cao và có thu nhập tốt đang liên tục đổ về các quận trung tâm, các khu đô thị mới, tạo ra một nguồn cầu dồi dào và bền vững cho thị trường cho thuê chất lượng cao.

Ông Minh Quân, một môi giới chuyên cho thuê căn hộ tại khu vực phường Bình Thạnh, nêu dẫn chứng một căn 2 phòng ngủ cơ bản tại một dự án lớn, năm ngoái giá cho thuê 16 triệu đồng/tháng thì nay khách mới vào phải trả ít nhất 18 triệu đồng.

"Với những căn có nội thất đầu tư kỹ lưỡng, view đẹp thì giá thuê căn hộ còn cao hơn nữa và hầu như không bao giờ trống khách quá một tuần" - ông Quân chia sẻ.

Theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Khánh Duy, giá thuê căn hộ đang tăng một cách âm thầm. TP.HCM là một trung tâm kinh tế, công nghệ và giáo dục mới, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng vọt.

Các khu vực trung tâm với những khu đô thị chuẩn mực vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và người nước ngoài. Khi cầu vượt cung tại những vị trí vàng này, giá thuê khó có thể đi xuống.

Căn hộ cho thuê ở các khu vực trung tâm với các khu đô thị chuẩn mực vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và người nước ngoài. Ảnh: QH

Về phía cung, thị trường đang đối mặt với một thực trạng mất cân đối nghiêm trọng. Báo cáo từ các đơn vị đều cho thấy nguồn cung căn hộ mới trong năm 2025 gần như hoàn toàn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Chuyên gia Savills nhấn mạnh TP.HCM đã "khát" nguồn cung nhà ở trong suốt 5 năm qua. Tình trạng khan hiếm nguồn cung căn hộ mới ở phân khúc trung cấp khiến cho quỹ căn hộ hiện hữu ở phân khúc này trở nên đắt giá hơn. Các chủ nhà không có lý do gì để giảm giá khi nhu cầu thuê vẫn luôn ở mức cao.

Những khu vực trung tâm, khu đô thị được quy hoạch tốt với nguồn cầu mạnh mẽ, giá thuê không chỉ ổn định mà còn đang trên một đà tăng trưởng vững chắc, được xác nhận bởi các dữ liệu phân tích đáng tin cậy. Đối với người đi thuê, điều này có nghĩa là việc tìm kiếm một căn hộ ưng ý với giá tốt sẽ ngày càng trở nên cạnh tranh hơn.