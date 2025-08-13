Giá căn hộ TP.HCM ngất ngưởng, sức mua vẫn tăng vọt gấp 3,4 lần 13/08/2025 07:40

(PLO)- Báo cáo thị trường nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận tháng 7-2025 ghi nhận giá căn hộ leo thang nhưng sức cầu vẫn tăng ấn tượng.

Dù giá căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) tại TP.HCM neo cao, giá căn hộ cao nhất lên tới 493 triệu đồng/m², sức mua của thị trường không những không giảm mà còn tăng mạnh.

Cụ thể, báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận trong tháng 7-2025 từ DKRA Group cho thấy toàn thị trường có tổng nguồn cung sơ cấp đạt 11.391 căn từ 113 dự án. Dù nguồn cung này giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng lượng tiêu thụ thành công lại đạt 1.913 căn, tăng đột biến gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Khách hàng tham quan căn hộ cao cấp. Ảnh: QH

Đáng chú ý là sự phân hóa rõ rệt về phân khúc. Phân khúc căn hộ hạng A (cao cấp) chiếm tới 40% tổng nguồn cung sơ cấp với nguồn hàng tập trung chủ yếu tại khu Đông TP.HCM (cũ). Trong khi đó, phân khúc hạng B (trung cấp) và C (bình dân) lại dẫn đầu nguồn cung tại Bình Dương (cũ) và các tỉnh giáp ranh, với mức giá mềm hơn đáng kể.

Theo đó, giá căn hộ sơ cấp cao nhất tại Tây Ninh là 32 triệu đồng/m², thấp nhất 22 triệu đồng/m². Biểu đồ của DKRA cũng ghi nhận các mức giá căn hộ khác tại Bình Dương và các khu vực lân cận dao động từ 33 đến 41 triệu đồng/m².

Biểu đồ nguồn cung và giá bán căn hộ sơ cấp thị trường TP.HCM và vùng phụ cận trong tháng 7-2025. Nguồn: DKRA

Từ góc độ pháp lý, có thể thấy hành vi của người mua nhà đã thay đổi rõ rệt. Họ không còn quyết định cảm tính mà trở thành những nhà đầu tư thông thái, đặt yếu tố an toàn pháp lý lên hàng đầu. Báo cáo DKRA chỉ rõ thanh khoản của thị trường không dàn trải mà tập trung cao độ vào những dự án có pháp lý hoàn thiện, minh bạch về tiến độ xây dựng.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, người mua sẵn sàng xuống tiền cho các sản phẩm có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay và được bảo chứng bởi uy tín của chủ đầu tư, thay vì chạy theo các dự án giá rẻ nhưng tiềm ẩn rủi ro. Thực tế, sức cầu tăng mạnh nhưng lại tập trung chủ yếu vào giỏ hàng của các dự án đã mở bán từ trước, đặc biệt tại khu vực Bình Dương nơi có mức giá hợp lý và pháp lý vững chắc.

Đây không chỉ là câu chuyện về giá cả và con số giao dịch mà còn là tín hiệu cho thấy một thị trường đang trưởng thành hơn. Niềm tin của người mua chỉ có thể được xây dựng lại trên nền tảng của sự minh bạch và thượng tôn pháp luật từ phía các chủ đầu tư.