Thị trường ngày 25 tháng Chạp: Sức mua sắm Tết tại các siêu thị tăng vọt 12/02/2026 12:38

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết, sức mua sắm Tết tại các siêu thị tăng từ 15-20%, có đơn vị tăng gấp ba, bốn lần so với ngày thường

Những ngày qua, ghi nhận tại một số chợ truyền thống, siêu thị cho thấy không khí Tết nhộn nhịp khi các sạp trưng bày đồ cúng, trang trí hay bánh kẹo đông người mua sắm.

Tại kênh bán lẻ hiện đại, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết trong tuần cuối cùng trước Tết Bính Ngọ không khí mua sắm tại hệ thống bước vào giai đoạn cao điểm. Lượng khách và sức mua tiếp tục tăng mạnh khi người tiêu dùng đẩy nhanh kế hoạch mua sắm.

Người dân mua bánh mứt tại chợ truyền thống.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết sức mua hiện nay đã tăng 15%–20% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, các trung tâm đón khoảng 7.000–10.000 lượt khách.

Nhu cầu mua sắm trải rộng ở nhiều ngành hàng, trong đó thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm phục vụ Tết tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn.

Để đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ người tiêu dùng, đơn vị triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn với mức giảm giá từ 15%–35%.

Nhóm trái cây trưng Tết ghi nhận sức mua tăng rõ rệt nhờ mẫu mã đẹp, nguồn gốc rõ ràng như thanh long thượng hạng Tiền Giang, quýt tiều Sơn La, dừa xiêm, mãng cầu, phật thủ, đu đủ.

Tại Tập đoàn Central Retail, đại diện đơn vị cho biết sức mua sắm Tết của người dân đã bắt đầu tăng mạnh, lượng khách đổ về siêu thị hiện đông gấp ba, bốn lần so với ngày thường.

Các nhóm hàng tăng trưởng ấn tượng nhất tập trung vào nhu cầu biếu tặng và chuẩn bị Tết truyền thống như giỏ quà, hộp quà Tết, bia, nước ngọt, bánh kẹo cao cấp.

Để phục vụ người dân, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp từ cách đây 4-5 tháng để chốt số lượng hàng hóa và cam kết nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, hệ thống kho bãi đã được mở rộng, đồng thời tăng cường tối đa nguồn lực nhân sự.

"Chúng tôi đã yêu cầu các nhà cung cấp cam kết cụ thể về tiến độ giao hàng, đặc biệt là các nhóm hàng thiết yếu mang tính thời vụ Tết. Vì vậy, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm" - đại diện Central Retail chia sẻ.

Các siêu thị thu hút nhiều người dân đến mua sắm Tết.

Tương tự, phía Aeon Việt Nam cho biết đơn vị đã sớm lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp. Hệ thống tăng cường dự trữ nhóm hàng thiết yếu và giữ ổn định giá cả.

Song song đó, các trung tâm phân phối khu vực miền Bắc và miền Nam tập trung cung ứng hàng hóa. Đơn vị cam kết đảm bảo nguồn cung dồi dào phục vụ mọi nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết.

Để người tiêu dùng an tâm mua sắm với mức giá hợp lý, Aeon Việt Nam triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá với mức ưu đãi từ 20%–40%, tập trung vào các dòng sản phẩm thiết yếu.

Đơn vị này vẫn áp dụng các chương trình ưu đãi thường kỳ, chương trình "Giá rẻ mỗi ngày", "Thứ Tư vui vẻ" cùng ưu đãi thanh toán không tiền mặt xuyên suốt dịp Tết.