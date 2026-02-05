Mùa cao điểm mua sắm Tết, người tiêu dùng cần lưu ý gì khi mua hàng online? 05/02/2026 09:00

(PLO)- Tần suất mua sắm tăng cao dịp Tết kéo theo không ít vấn đề phát sinh. Người tiêu dùng cần chủ động hơn để bảo vệ quyền lợi của mình khi mua sắm trực tuyến.

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ chính thức gõ cửa. Thời điểm này, không khí mua sắm đang bước vào giai đoạn cao điểm, khi người tiêu dùng tất bật sắm sửa chuẩn bị cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, đi cùng với sự sôi động của thị trường là những rủi ro tiềm ẩn nếu người mua thiếu sự cẩn trọng. Duy trì các thói quen mua sắm an toàn không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của từng cá nhân mà còn góp phần mang đến một mùa Tết trọn vẹn, an tâm hơn cho mỗi gia đình.

Ưu tiên chọn nền tảng và gian hàng uy tín

Chi tiêu dịp Tết thường tăng cao kéo theo nhu cầu cân đối ngân sách của nhiều gia đình. Trong bối cảnh đó, tâm lý săn ưu đãi, tìm giá tốt có thể trở thành “kẽ hở” khiến người tiêu dùng dễ rơi vào các chiêu trò lừa đảo tinh vi, đặc biệt là những đường liên kết lạ được lan truyền qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc email với nội dung giảm giá bất thường.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên mua hàng trên ứng dụng, website chính thức của các sàn TMĐT. Việc sử dụng nền tảng chính thống không chỉ giúp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân mà còn bảo vệ quyền lợi người dùng trong suốt quá trình đặt hàng, thanh toán và hậu mãi. Bên cạnh đó, các gian hàng Shopee Mall hay gian hàng được gắn nhãn Shop Yêu thích hoặc Shop Yêu thích+ trên Shopee cũng được xem là một trong những chỉ dẫn đáng tin cậy để người dùng mua sắm an tâm trong dịp này.

Người tiêu dùng nên mua sắm trên ứng dụng chính thức của sàn TMĐT.

Song song với việc lựa chọn gian hàng, người tiêu dùng cũng nên chủ động kiểm tra kỹ các thông tin như số lượng sản phẩm đã bán, lượt đánh giá, phản hồi từ người mua trước cũng như nội dung mô tả chi tiết để xác định sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không. Đây là bước không thể bỏ qua, nhất là trong giai đoạn cận Tết khi danh sách hàng hóa cần mua nhiều hơn ngày thường.

Thanh toán đúng kênh, cẩn trọng trong mọi giao dịch

Khâu thanh toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình mua sắm trực tuyến. Người mua nên ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán được tích hợp sẵn trên nền tảng TMĐT, qua đó đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi nhận với các cơ chế bảo vệ và quy định, điều khoản rõ ràng.

Đối với các đơn hàng đặt trên Shopee, tổng giá trị phải thanh toán đã được hiển thị trên trang Thanh toán và trang Thông tin đơn hàng. Do đó, người mua cần đặc biệt lưu ý và thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền thêm ngoài hệ thống, hoặc các hướng dẫn thanh toán bổ sung được gửi qua đường link không rõ nguồn gốc.

Tổng giá trị đơn hàng được hiển thị đầy đủ trên ứng dụng của sàn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi, việc giả mạo hình ảnh, giọng nói của người thật cũng cần được lưu tâm. Người mua không nên cung cấp thông tin khi nhận phải bất kỳ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc video yêu cầu gửi mật khẩu đăng nhập ngân hàng, mã OTP, hoặc quay chụp lại quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, kể cả khi người liên hệ tự xưng là người quen hay đại diện của nền tảng TMĐT.

Ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường trong quá trình thanh toán, người tiêu dùng nên chủ động tạm dừng giao dịch và liên hệ xác minh thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, sàn TMĐT hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Chủ động theo dõi và kiểm tra đơn hàng

Người tiêu dùng có thể chủ động lưu số điện thoại của các nhân viên giao hàng quen thuộc tại khu vực sinh sống hoặc làm việc để dễ dàng nhận diện các cuộc gọi giao hàng đặt từ sàn, đồng thời cảnh giác hơn với cuộc gọi lạ mạo danh shipper - hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên giao hàng, người mua nên bình tĩnh kiểm tra lại các thông tin như tên người nhận, giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán.

Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tránh bị kẻ xấu lợi dụng là thường xuyên kiểm tra trạng thái đơn hàng trực tiếp trên ứng dụng TMĐT. Khi nắm rõ các đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển cũng như thời gian giao dự kiến, người tiêu dùng sẽ chủ động hơn trong việc sắp xếp nhận hàng và dễ dàng nhận diện những yêu cầu bất thường.

Theo dõi trạng thái vận chuyển giúp người mua xác định thời gian dự kiến nhận hàng.

Ngoài ra, quay video toàn bộ quá trình mở hàng được xem là một thói quen ngày càng phổ biến và cần thiết. Video mở hàng là bằng chứng quan trọng giúp người mua bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp sản phẩm bị thiếu, hư hỏng hoặc không đúng mô tả. Người tiêu dùng cũng nên sắp xếp thời gian kiểm tra hàng hóa sớm để đổi trả kịp thời trước Tết nếu phát sinh vấn đề.

Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tối ưu thời gian, chi phí và công sức trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên, người mua cũng cần chủ động và cẩn trọng hơn trong hành trình mua sắm của mình để Tết này thêm trọn vẹn và an tâm.