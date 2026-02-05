Tăng ca livestream bán hàng Tết, có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương 05/02/2026 07:46

​(PLO)- Chạy các tuyến chương trình giảm giá, đẩy mạnh livestream bán hàng đặc sản địa phương cho tới những đêm nhạc hội kết hợp mua sắm… đang là những cách mà các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện để kích hoạt mùa mua sắm Tết.

Từ đầu tháng 12 tới nay, nhà sáng tạo nội dung K.T cho biết ngày nào anh và ê kíp cũng tăng ca từ sáng tới đêm để livestream bán hàng Tết cho các nhãn hàng trên các nền tảng TMĐT.

​K.T cho biết người tiêu dùng ngày càng quen với việc “xem - chốt - nhận hàng” ngay trên màn hình, vì thế livestream bán hàng đã trở thành kênh doanh thu chủ lực của nhiều nhà bán và các sàn TMĐT.

Livestream vẫn là kênh bán hàng thu hút người mua trong dịp mua sắm Tết 2026. Ảnh: HẠ QUYÊN

Đẩy mạnh mua sắm kết hợp giải trí

Kéo dài chiến dịch "Siêu sale Tết 2026" gần 1 tháng, đại diện sàn Lazada cho biết đơn vị này đang đẩy mạnh hoạt động livestream mỗi ngày từ 8 giờ sáng tới 22 giờ đêm. Cạnh đó chia ưu đãi theo từng giai đoạn khác nhau (từ ngày 15-1 tới ngày 10-2) nhằm giúp người tiêu dùng chủ động kế hoạch mua sắm Tết một cách cá nhân hóa. Năm nay, Lazada tung một loạt ưu đãi lớn cho toàn sàn với mức giảm lên tới 88%, voucher khuyến mãi lên tới 8 triệu đồng hay lì xì ngẫu nhiên cho người tiêu dùng khi mua sắm trên sàn... Đồng thời, sàn đẩy mạnh chính sách miễn phí giao hàng toàn sàn và miễn phí đổi trả trong vòng 30 ngày để kích cầu mua sắm.

​Đại diện Lazada thông tin năm nay tất cả ngành hàng đều có giảm giá sâu cho mùa Tết, từ công nghệ, thời trang, làm đẹp cho tới bách hóa, tiêu dùng nhanh, nhà cửa đời sống cho tới các gian hàng quốc tế chính hãng như Gmarket Korea và TMALL… Một số ngành hàng có giá trị cao như công nghệ, nền tảng sẽ kết hợp với các đối tác để cho phép trả góp 0% để giúp người dùng giảm bớt áp lực tài chính mùa cuối năm.

​Tương tự, trong báo cáo về bức tranh tiêu dùng Tết 2026 trên Shopee, đại diện Shopee cho biết xu hướng sắm Tết online đang ngày càng rõ rệt, nhất là ở nhóm người dùng trẻ là Gen Z và Gen Y.

Xu hướng sắm tết online đang ngày càng rõ rệt, nhất là ở nhóm người dùng trẻ - gen Z và gen Y. Ảnh: HẠ QUYÊN

Shopee cho biết năm nay thay vì “canh sale” vào ban đêm, nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày với các khung giờ phổ biến vào 12 giờ, 20 giờ và 21 giờ, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận ưu đãi và trải nghiệm mua sắm số. Chính vì thế, đơn vị cũng chủ động triển khai 2 chiến dịch siêu sale năm mới, kéo dài từ cuối tháng 12-2025 cho tới 4-2-2026.

​Nền tảng này cũng tung hàng loạt các ưu đãi dành riêng cho các sản phẩm Tết và các sản phẩm thuộc gian hàng chính hãng. Đồng thời đẩy mạnh trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí thông qua các chương trình ca nhạc và chuỗi giải trí, livestream cùng các KOL, KOC nổi tiếng.

​Thống kê trong giai đoạn tháng 10-2025 đến nửa tháng 1-2026, Shopee ghi nhận có khoảng 3,4 triệu sản phẩm trang trí Tết; 2,3 triệu set quà Tết; 2,1 triệu sản phẩm bánh mứt; 1,7 triệu bộ áo dài và khoảng 1,4 triệu set bao lì xì... được người dùng chốt đơn trong giai đoạn cao điểm của mua sắm Tết.

​Các nội dung livestream cũng thu hút gần 16 tỉ lượt xem, kéo theo số đơn phát sinh qua livestream và video đã tăng 61% so với Tết 2025.

​Về phía TikTok Shop, nền tảng cũng liên tục thực hiện các chiến dịch livestream trong chuỗi chương trình “Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền”, nhằm tôn vinh hàng Việt và hỗ trợ cộng đồng tiểu thương, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa... bứt phá trong mùa kinh doanh cuối năm.

​Đại diện nền tảng thông tin thêm để kích cầu tiêu dùng cho chuỗi chương trình nêu trên, đơn vị này quyết tung hàng loạt mã giảm giá lên tới 50% và hơn 100.000 mã giảm giá khác dành riêng cho các sản phẩm hàng Việt.

​Theo đó, từ tháng 12-2025 tới nay, các hộ kinh doanh cùng nhà sáng tạo nội dung đã livestream bán hoa Tết như cúc mâm xôi, hoa đào, hoa mận hoặc đặc sản địa phương như miến dong, hương trầm, bộ lư đồng - phụ kiện thờ cúng... Đáng chú ý, năm nay trong các phiên livestream bán hàng Tết trên TikTok Shop có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương.

​Đơn cử trong phiên livestream bán hoa Tết tại Đồng Tháp có sự xuất hiện của ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp. Tương tự, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ (Lai Châu) Lê Bá Sơn cũng đã ra ruộng livestream cùng bà con nông dân bán hơn 300 tấn sâm đất; ngoài ra ông Nguyễn Bá Kiện, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Lư (Lai Châu) cũng xuất hiện tại phiên livestream của bà con nông dân bán miến dong, hoa Tết sớm...

​Hàng Việt, hàng chính hãng được mua sắm mạnh trên sàn

​Theo các nhà bán hàng và nền tảng số, trong mùa mua sắm Tết online 2026, có một xu hướng nổi trội và khác biệt so với năm ngoái là làn sóng tiêu dùng chính hãng và ưu tiên hàng Việt đang ngày một hiện diện rõ trong giỏ hàng của người dân.

​Thống kê của Shopee cho thấy trong giai đoạn cận Tết, có hơn 18 triệu người dùng đã mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu tiên. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt nặng yếu tố nguồn gốc, chất lượng và độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm cho nhu cầu gia đình và quà biếu dịp Tết.

​Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên hàng Việt tiếp tục được duy trì. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mức giá phù hợp, mà còn dành sự quan tâm cho những thương hiệu quen thuộc, gắn liền với văn hóa và thói quen sử dụng trong dịp Tết. Trên Shopee, tổng số đơn hàng đến từ các thương hiệu Việt tăng 30% so với Tết 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nội địa trên kênh TMĐT.

​Các nhà bán hàng trên TikTok Shop cũng ghi nhận các mặt hàng đặc sản được đón nhận rộng rãi. Đơn cử với mặt hàng miến dong, chị Vũ Thị Bích Hồng, chủ kênh Cô Ba Hồng cho biết năm nay vợ chồng chị bao tiêu tổng cộng 140 tấn miến do gia đình và 20 hộ dân sản xuất. Với kênh bán hàng livestream, miến làm ra tới đâu bán hết tới đó, không có hàng tồn.

Nông dân Lai Châu livestream bán hoa Tết. Ảnh: HẠ QUYÊN

Trước đó, tại các phiên livestream bán hàng Tết sớm của bà con nông dân Lai Châu, dưới sự hỗ trợ của TikTok Shop, chỉ trong 4 giờ đầu, đã có hơn 1.200 đơn hàng hoa đào, nhất chi mai và miến dong được bán ra trên toàn quốc.

​Tương tự, với mặt hàng tín ngưỡng như nhang trầm vốn chỉ được bán ở kênh trực tiếp thì 2 năm trở lại đây, chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Nguyên cho biết đang nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng online. Hiện nay trung bình mỗi ngày, đơn vị chị bán ra 1.000 đơn hàng/ngày. Với dịp cuối năm, khi nhu cầu về tín ngưỡng tăng cao, mặt hàng này trở nên hút khách với lượng đơn có thể đạt đỉnh 5.000 đơn/ngày.

​Nền tảng này cũng ghi nhận chỉ trong tháng 12-2025, đã có hơn 200.000 đơn hàng nhang và trầm của Việt Nam được bán ra trên nền tảng, tăng tới 136% so với cùng kỳ năm ngoái.

​Các nhà bán hàng kỳ vọng với tinh thần người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam, những tuần cuối của Tết, các mặt hàng "made in Vietnam" sẽ là át chủ bài mang lại doanh thu tốt cho mùa mua sắm năm nay.