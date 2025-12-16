Shopee Live, Shopee Video giữ vững danh hiệu 'vua chốt đơn' trong dịp 12-12 Siêu Sale Sinh Nhật 16/12/2025 15:42

(PLO)- Shopee, nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil vừa khép lại sự kiện “12-12 Siêu Sale Sinh Nhật”, với nhiều kết quả ấn tượng, nhất là thông qua Shopee live và Shopee Video

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành, Shopee Việt Nam, chia sẻ: “Trong suốt một thập kỷ hoạt động, Shopee tự hào khi trở thành cầu nối gắn kết và kiến tạo giá trị toàn diện cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cả cộng đồng trên toàn khu vực.

Thông qua chiến dịch 12-12 năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí ngày càng trọn vẹn cho người dùng Việt, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành và tạo bệ phóng tăng trưởng bền vững cho người bán địa phương”.

Tưng bừng các hoạt động mua sắm và kinh doanh mừng sinh nhật Shopee 10 tuổi

Đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập trên toàn khu vực, sự kiện 12-12 tại Việt Nam mang đến nhiều đặc quyền ưu đãi dịp từ các thương hiệu và người bán, thu hút đông đảo người dùng tham gia tương tác và mua sắm trên nền tảng.

Nền tảng ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ người dùng Việt, khi chỉ trong ngày 12-12, Shopee ghi nhận hơn 12 triệu lượt truy cập. Đồng thời, xuyên suốt hơn hai tuần diễn ra chiến dịch, người dùng Việt đã tiết kiệm tổng cộng hơn 4.000 tỉ đồng khi tham gia mua sắm trên Shopee.

Hơn 1,6 triệu hộp quà online đã được khui trong game “Shopee sinh nhật - Khui quà thích thật”, chứa các voucher đặc biệt dành tặng riêng cho người dùng Việt.

Thêm vào đó, các hoạt động giải trí trên nền tảng cũng không kém phần sôi động. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, Shopee còn mang đến nhiều chương trình với các format khác biệt trong dịp 12-12, từ siêu nhạc hội đến series video phái sinh từ chương trình thực tế đình đám.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là “Birthday Music Show - Shopee Sao Live Đỉnh Chóp” với sự xuất hiện của nhiều giọng ca V-biz được yêu mến. Chương trình gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sân khấu hologram đa tầng kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

Sự kiện thu hút hàng triệu người tham gia trực tiếp lẫn theo dõi qua livestream. Tại đây người mua vừa thưởng thức âm nhạc vừa tham gia lắc siêu xu, săn voucher và chốt đơn ngay trong chương trình. Tất cả tạo nên một trải nghiệm mua sắm và giải trí liền mạch giữa online và offline, góp phần khẳng định sức hút của mô hình này trên nền tảng Shopee.

Song song với các chương trình do Shopee tổ chức, hơn 27.000 thương hiệu và người bán cũng tích cực hưởng ứng không khí sinh nhật, khi triển khai gần 450.000 phiên livestream. Hàng triệu video ngắn cũng đã được đăng tải liên tục trên nền tảng trong giai đoạn này.

Để hỗ trợ nhà bán hàng, Shopee tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mua sắm kết hợp giải trí theo hướng gia tăng tính tương tác cho người dùng và tối ưu hiệu quả chuyển đổi cho người bán. Các nỗ lực tập trung vào việc ứng dụng công nghệ AI, mở rộng mạng lưới KOL/KOC, hợp tác cùng thương hiệu để nâng cao quy mô sản xuất, đồng thời đa dạng hóa nội dung của các phiên livestream và video ngắn.

“Birthday Music Show - Shopee Sao Live Đỉnh Chóp” và livestream “Sao Thì Sao” đạt hơn 13 triệu lượt xem khắp các nền tảng.

Nhờ đó, các hoạt động trên Shopee Live và Shopee Video đã thu hút tổng cộng 2 tỉ lượt xem, góp phần giúp thương hiệu và người bán bán ra hơn 50 triệu sản phẩm thông qua livestream và video trong suốt chiến dịch 12-12.

Sức mua hàng chính hãng và các xu hướng nổi bật khác dịp 12-12

Một trong những điểm đáng chú ý của dịp mega sale mừng sinh nhật 10 năm, là xu hướng mua sắm chính hãng tăng cao từ người dùng. Shopee ghi nhận, xuyên suốt chiến dịch 12-12, hơn 14 triệu người dùng đã tham gia “chốt đơn” các sản phẩm trên Shopee Mall.

Các ngành hàng Shopee Mall đạt tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đơn bán ra trong ngày 12-12 gồm: sách điện tử (e-book), trang phục truyền thống, set quà tặng, các loại áo ấm cho mùa đông, và xe máy.

Trong đó, các tựa e-book chính hãng do nhà sách và nhà xuất bản phân phối ghi nhận mức tăng cao nhất, gấp 42 lần so với ngày thường.

Việc ngành hàng xe máy chứng kiến lượng đơn cao gấp 23 lần và lọt vào bảng xếp hạng này cũng phản ánh sự thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng, cho thấy người Việt ngày càng tự tin mua sắm các sản phẩm giá trị lớn, cồng kềnh trên sàn TMĐT.

Bên cạnh đó, Shopee cũng ghi nhận nhiều xu hướng mua sắm nổi bật trước thềm Giáng Sinh.

Cụ thể, có gần 4 triệu lượt tìm kiếm có chứa từ khóa "Giáng Sinh" trong giai đoạn diễn ra chiến dịch 12-12. Top các sản phẩm được người dùng cân nhắc làm quà tặng người thân và bạn bè trong dịp này gồm ốp điện thoại, túi xách, áo, giày dép, son...

Để tiếp tục tận hưởng đa dạng ưu đãi, tải ứng dụng Shopee miễn phí trên App Store hoặc Google Play Store tại đây.