Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có người phụ trách mới 04/02/2026 10:21

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không được giao phụ trách Ban điều hành từ ngày 2-2.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Thông báo do ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, ký ban hành, thay vì Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt như lần công bố thông tin gần nhất.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách Ban điều hành ACV kể từ ngày 2-2. Ông Hùng sinh năm 1978, có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

Hiện ACV chưa có tổng giám đốc. Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhiệm. Do vậy, có thể hiểu ông Nguyễn Đức Hùng là người đứng đầu Ban điều hành ACV ở thời điểm hiện nay.

Trước khi làm lãnh đạo ACV, ông Nguyễn Đức Hùng từng làm Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: CTV



Cùng ngày, ACV bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính – Kế toán), phụ trách kế toán. Chức vụ này trước đây do bà Phan Cẩm Tú đảm nhận. Các quyết định nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 2-2.

ACV là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này đang quản lý, đầu tư và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế.

Trong các dự án đang triển khai, sân bay Long Thành là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất của ACV. Thời gian thực hiện gói thầu nhà ga hành khách được điều chỉnh từ 33 tháng lên 39 tháng. Việc kéo dài thời gian thi công khiến mốc hoàn thành và khai thác sân bay Long Thành phải lùi sang giữa năm 2026, thay vì mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch ban đầu.