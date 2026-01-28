ACV thay đổi nhân sự cấp cao 28/01/2026 10:51

(PLO)- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự khi miễn nhiệm một số thành viên, đồng thời bầu bổ sung nhân sự mới vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng. Quyết định do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, ký ban hành.

Theo ACV, việc miễn nhiệm nhằm để ông Đào Việt Dũng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV. Việc này được thực hiện trên cơ sở yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị ACV đã bầu ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, giữ chức thành viên Hội đồng quản trị ACV.

ACV đang là chủ đầu tư dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Ngoài thay đổi tại Hội đồng quản trị, ACV cũng thông qua việc bầu bà Phan Cẩm Tú, Trưởng Phòng quản lý tài sản thuộc Ban Tài chính - kế toán, làm thành viên Ban kiểm soát. Bà Tú thay thế ông Lương Quốc Bình, người có đơn xin thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân.

Đây được xem là những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của ACV trong bối cảnh doanh nghiệp vừa được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2, dự án hạ tầng hàng không lớn nhất từ trước đến nay.

ACV hiện là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này đang quản lý, đầu tư và khai thác 21 cảng hàng không trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế.

Trong số các dự án ACV đang triển khai, sân bay Long Thành là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở khâu lựa chọn nhà thầu các gói thầu trọng điểm.

Theo ACV, ở giai đoạn triển khai các hạng mục then chốt như đường băng và nhà ga, doanh nghiệp gặp vướng mắc trong công tác mời thầu. Riêng gói thầu xây dựng nhà ga hành khách, ACV phải tổ chức mời thầu hai lần mới lựa chọn được nhà thầu thi công.

Cùng với đó, thời gian thực hiện gói thầu nhà ga hành khách đã được điều chỉnh từ 33 tháng lên 39 tháng. Việc kéo dài thời gian thi công khiến mốc hoàn thành và khai thác sân bay Long Thành phải lùi sang giữa năm 2026, thay vì mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Trước thực tế này, Chính phủ đã yêu cầu ACV nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến việc chậm tiến độ, trước khi trình Quốc hội xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án sang năm 2026.