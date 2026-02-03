Shopee 2025: Nâng tầm trải nghiệm mua sắm liền mạch, an tâm trên mọi điểm chạm 03/02/2026 09:48

(PLO)- Từ người tối ưu chi tiêu đến người cần mua sắm tiện lợi, các chương trình, hoạt động của Shopee triển khai trong năm qua đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng và đem lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, an tâm cho người dùng.

Mở rộng ưu đãi, đa dạng hóa phương thức vận chuyển

Theo bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Khối Kinh doanh của Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam) - chia sẻ tại Hội thảo “Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả”, người tiêu dùng có xu hướng so sánh giá kỹ lưỡng và chờ các đợt ưu đãi lớn để “chốt đơn” thay vì quyết định theo cảm tính như trước.

Xu hướng này càng được thể hiện rõ nét thông qua chia sẻ cụ thể của người dùng sàn TMĐT. Với cô Kim Yến (63 tuổi, TP.HCM), nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ lương hưu của hai vợ chồng, do vậy việc chi tiêu luôn được cân nhắc cẩn trọng. “Từ khi biết đến Mega Sale của Shopee, tôi thường liệt kê trước đồ cần mua, so sánh giá giữa các gian hàng rồi chờ đến dịp ưu đãi để tận dụng voucher và mua những món thực sự cần thiết”, cô Yến chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng này, Shopee duy trì các sự kiện Mega Sale hàng tháng với nhiều hình thức ưu đãi, trở thành điểm hẹn mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng Việt. Theo số liệu ghi nhận trong năm qua, người dùng Việt đã tiết kiệm tổng cộng 45.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee, cho thấy các hoạt động của sàn đang đáp ứng hiệu quả nhu cầu tối ưu chi tiêu của người mua. Song song đó, các chương trình hỗ trợ phí vận chuyển tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, đặc biệt đối với các mặt hàng cồng kềnh hoặc có giá trị cao.

Người tiêu dùng Việt chờ đến các sự kiện Mega Sale ngày đôi của Shopee để mua sắm tiết kiệm.

Từ quý III-2025, Shopee đã triển khai tính năng giao hỏa tốc trong 4 giờ và giao nhanh trong ngày tại nhiều khu vực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa đơn hàng đến tay người tiêu dùng. Đáng chú ý, trong năm 2025, tổng cộng 25 triệu đơn hàng đã được giao thành công bằng các phương thức giao nhanh này.

Tăng cường các yếu tố giải trí và livestream

Năm 2025, Shopee tiếp tục đầu tư chuỗi chương trình quy mô lớn và series livestream định kỳ, có thể kể đến Sao Live Đỉnh Chóp, series video Bữa cơm Haha phái sinh từ chương trình thực tế, hay Sao Thì Sao. Các nội dung này không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép hoạt động tương tác cùng thông tin ưu đãi qua đó làm trải nghiệm mua sắm thêm hấp dẫn, liền mạch.

Số liệu cho thấy Shopee Live và Shopee Video thu hút 41 tỷ lượt xem trong năm 2025, tăng 33% so với 2024, đồng thời gia tăng số lượng đơn hàng bán ra thông qua các nội dung giải trí trên livestream và video review sản phẩm.

Nhạc hội Sao Live Đỉnh Chóp được Shopee đầu tư sân khấu, hiệu ứng mãn nhãn, thu hút đông đảo người theo dõi.

Song Phúc (22 tuổi, Hà Nội) là một trong những bạn trẻ đang có thói quen mua sắm mới: vừa theo dõi chương trình có nghệ sĩ yêu thích, vừa đặt hàng ngay trên livestream. “Tháng nào tôi cũng đặt lịch xem Sao Thì Sao, Sao Live Đỉnh Chóp, vì vừa được xem nghệ sĩ, vừa có thể săn voucher, tham gia lắc xu. Điều này khiến tôi mong chờ đến các sự kiện Mega Sale của Shopee, bởi trải nghiệm mua sắm có thật nhiều niềm vui”.

Tháng 9/2025, Shopee cũng giới thiệu Shopee Debut, quảng bá các sản phẩm mới ra mắt thông qua những phiên livestream hàng tháng có KOL, KOC dẫn dắt. Livestream của Shopee Debut có thể coi như một kênh mua sắm trực quan và giàu tính tương tác cho người dùng dễ dàng khám phá sản phẩm mới ngay trên sàn TMĐT.

Xây dựng môi trường mua sắm an toàn, bền vững

Năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến rõ nét của Shopee trong việc ứng dụng công nghệ AI nhằm đơn giản hóa và rút ngắn hành trình mua sắm, bao gồm các tính năng như tóm tắt thông tin sản phẩm tự động hay Chatbot hỗ trợ người bán phản hồi khách hàng ngay lập tức. Nền tảng cũng cải tiến hệ thống tìm kiếm và gợi ý cá nhân hóa, giúp sản phẩm tiếp cận đúng nhóm người dùng tiềm năng.

Thực tế, Chatbot đang trở thành “trợ thủ đắc lực” của người mua trong mọi thời điểm. Hồng Ngọc (26 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Mới đây tôi cần mua váy gấp để dự tiệc tổng kết của công ty nhưng lại khá băn khoăn về kích cỡ. Tôi nhắn tin hỏi shop nhưng khi ấy đã hơn 12 giờ đêm, may có AI Chatbot phản hồi ngay, giúp tôi lựa chọn kích cỡ váy phù hợp. Trải nghiệm ấy khiến tôi rất hài lòng, mà cũng bất ngờ vì tính năng hiện đại của sàn”.

AI Chatbot của Shopee hỗ trợ nhà bán tư vấn khách hàng tại bất kỳ thời điểm trong ngày.

Trong năm qua Shopee còn đẩy mạnh Shopee Mall và phân khúc cao cấp Shopee Premium với các cam kết chính hãng 100%. Dữ liệu cho thấy Shopee Mall đã thu hút 28 triệu người dùng tích cực mua sắm, trong đó 40% là khách hàng lần đầu.

Số liệu cũng ghi nhận lượng đơn hàng Shopee Premium trong quý IV-2025 tăng gấp đôi so với quý I. Điều này khẳng định Shopee Premium đang trở thành điểm đến đáng tin cậy để quá trình mua sắm trực tuyến sản phẩm cao cấp thêm an tâm và tối ưu.

Người tiêu dùng Việt đang ngày càng có nhiều nhu cầu, cũng như kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, an tâm và đáng tin cậy. Thông qua việc mở rộng ưu đãi, nâng cấp năng lực giao nhận, ứng dụng công nghệ và phát triển mô hình mua sắm kết hợp giải trí, Shopee đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ người mua trên mọi điểm chạm.