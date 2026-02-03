Trình bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Điện hạt nhân Ninh Thuận 03/02/2026 11:32

(PLO)- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, như cơ chế về phương án tài chính; cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; cơ chế dành riêng cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ quá trình triển khai dự án…

Sáng 3-2, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết việc ban hành Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, theo Nghị quyết số 189 của Quốc hội, trong thời gian Quốc hội không họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ủy quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách đặc biệt cho các dự án.

Việc xem xét này không chỉ nhằm giải quyết khó khăn thực tế mà còn bám sát chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị và Kết luận số 203 của Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành vào tháng 11-2025.

Ông Nguyễn Hoàng Long cho hay Nghị quyết được ban hành tập trung vào cập nhật thông tin phù hợp với thực tế địa phương sau sáp nhập và bổ sung tên các chủ đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ tách riêng. Trọng tâm của Nghị quyết quy định về các nhóm cơ chế chính sách đặc thù và điều khoản thi hành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh Nghị quyết bao quát toàn diện các khía cạnh của dự án với các nhóm chính sách cụ thể, như: cơ chế về đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế; lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả; quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án đặc thù. Đặc biệt là cơ chế về phương án tài chính; cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; cơ chế dành riêng cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ quá trình triển khai dự án...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và chủ đầu tư để tiếp thu ý kiến từ phiên họp thẩm tra ngày 18-1, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này.

Với sự đồng thuận cao, việc thông qua Nghị quyết này kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dự án phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là dự án cấp bách, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về các khâu đền bù, tái định cư và thu hồi đất, đề nghị bám sát quy định trong Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc vận dụng chính sách phải hợp lý để người dân không bị thiệt thòi khi triển khai dự án. Ông nhấn mạnh những vấn đề cần làm ngay, hay các tình huống cấp bách để phát triển, Chính phủ nên mạnh dạn áp dụng các quyền hạn đã được Quốc hội giao tại các Nghị quyết trước đó.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Các ý kiến cho rằng cần rà soát, chọn lọc những nội dung thực sự cấp bách, “đã chín, đã rõ” để xử lý ngay thay vì ôm đồm quá nhiều vấn đề vào một văn bản.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ và các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện hồ sơ báo cáo.

Ông lưu ý Chính phủ cần rà soát dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định ngay những vấn đề cấp thiết cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ; chỉ trình những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát kỹ thẩm quyền, đặc biệt, phải thực hiện nghiêm Quy định số 178 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để trình xem xét quyết định trong thời gian tới.