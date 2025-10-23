Đề xuất 2 vị trí làm khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 23/10/2025 14:48

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đang lấy ý kiến người dân về các khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 mới đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

Ngày 23-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện người dân để khảo sát ý kiến người dân về địa điểm mới xây dựng Khu tái định cư phục vụ di dân Nhà máy điện hạt nhân 2.

Khu tái định cư điện hạt nhân phải ở khoảng cách an toàn

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là dự án đặc biệt quan trọng quốc gia.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu vị trí đề xuất các khu tái định cư mới. Ảnh: H.H

Sau khi có chủ trương xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Trong đó, xác định phương án bố trí điểm khu tái định cư điện hạt nhân 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải. Việc xác định, lựa chọn vị trí khu tái định cư cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận phù hợp với quy định về khoảng cách giải tỏa 500 m từ hàng rào nhà máy theo quyết định của của Bộ Công Thương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt Khu tái định cư của Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích 54,4 ha với 644 lô đất. Theo ông Nguyễn Văn Quế, khu tái định cư này có một phần diện tích nằm trong bán kính 1 km từ hàng rào nhà máy.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản khẳng định: “Khu vực cấm dân cư là khu vực có ranh giới ngoài cách hàng rào nhà máy tối thiểu 1 km”.

Ngoài ra, bộ này cũng khuyến cáo trong bán kính 3-5 km (vùng bảo vệ khẩn cấp – PAZ) chỉ cho phép dân số phát triển tự nhiên, hạn chế trường học, bệnh viện, khu vui chơi đông người, nhằm đảm bảo khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Bản đồ ranh giới dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh chụp màn hình

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thông tin thêm qua khảo sát đã đề xuất hai vị trí đảm bảo các điều kiện.

Vị trí 1 tại thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải có diện tích khoảng hơn 69 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 6,8 km. Vị trí này dự kiến bố trí 1.095 lô đất ở và khu thương mại dịch vụ phục vụ chuyển đổi nghề hơn 14,6 ha.

Vị trí 2 tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Vĩnh Hải có diện tích khoảng 76,6 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 8 km. Vị trí này dự kiến bố trí khoảng 1.415 lô đất ở và khu thương mại dịch vụ phục vụ chuyển đổi nghề khoảng 8 ha.

“Các vị trí đề xuất không những đạt yêu cầu về an toàn mà còn đáp ứng được quy mô, đồng bộ dịch vụ phục vụ sinh kế và có tiềm năng phát triển kinh tế cho người dân”, ông Tân phân tích.

Yêu cầu tiếp tục rà soát các vị trí khu tái định cư mới

Tại buổi lấy ý kiến, một số người dân đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân vì lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, người dân có nguyện vọng ở tại Khu tái định cư Hòn Một như trước đây.

Người dân xã Vĩnh Hải nêu ý kiến nguyện vọng về các khu tái định cư mới. Ảnh: H.H

Người dân cũng đề nghị cần có chính sách đảm bảo tiến độ dự án, sức khỏe và kinh tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, đề nghị lựa chọn vị trí khu tái định cư mới hợp lý, có sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, an sinh xã hội, kinh tế.

Ông Võ Văn Bảy, ngụ thôn Thái An, cho rằng người dân đã bao nhiêu đời gắn bó với cộng đồng làng xã. Ông Bảy đề nghị chính quyền cố gắng hài hòa giữa lợi ích nhà nước và người dân trong việc thực hiện dự án điện hạt nhân.

Người dân này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương có chính sách, phương án đưa người dân đến khu tái định cư phù hợp để tạo sự đồng thuận.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân. Đồng thời, vận động người dân đồng thuận việc chọn vị trí khu tái định cư mới phù hợp với các quy định của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về khoảng cách.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giải đáp các ý kiến người dân. Ảnh: H.H

Đồng thời, ông yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương và người dân khảo sát các vị trí mới đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Ông Trịnh Minh Hoàng cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp thu, rà soát để bổ sung kiến nghị Chính phủ có những chính sách tốt nhất, có nơi ở tốt nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân.