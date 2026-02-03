Ấm tình 'Chợ Tết 0 đồng': Hành trình dệt Tết mới cho hàng ngàn người dân khó khăn 03/02/2026 19:00

(PLO)- Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola toàn cầu triển khai gói hỗ trợ cộng đồng trị giá hơn 6,7 tỉ đồng, trong dịp Tết 2026.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động nhân đạo quy mô lớn với tổng ngân sách hơn 6,7 tỉ đồng. Hoạt động nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho các hoàn cảnh khó khăn và đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình được thực hiện thông qua sự đồng hành chiến lược từ hai nguồn tài trợ chính là Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation - tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola), thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc sẻ chia trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là chương trình “Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng” với tổng giá trị tài trợ hơn 2,8 tỷ đồng từ Coca-Cola Việt Nam.

Diễn ra tại TP.HCM, Đà Nẵng và Tây Ninh, chương trình mang đến niềm vui cho 3.000 người hưởng lợi bao gồm hộ nghèo, hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn. Với các phiếu mua hàng được trao tặng, người dân có thể tự tay lựa chọn các nhu yếu phẩm tại các gian hàng đảm bảo chất lượng do Saigon Co.op cung ứng.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, chương trình còn kiến tạo không gian văn hóa Tết với các hoạt động như gói bánh chưng, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, khám tư vấn sức khỏe…, góp phần giúp người dân dệt nên Tết mới một cách phấn khởi và trọn vẹn.

Người dân tự tay lựa chọn các nhu yếu phẩm cho dịp Tết tại các gian hàng

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Tết 2026 mang thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”, hoạt động tài trợ này của Coca-Cola Việt Nam góp phần cùng cộng đồng “dệt” nên những giá trị yêu thương, qua đó giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón mùa Tết vui tươi và đầm ấm.

Mỗi người tham gia được trao phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng để mua sắm các nhu yếu phẩm tại “Chợ tết 0 đồng”.

Bên cạnh chương trình “Tết Nhân ái – Chợ Tết 0 đồng”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công tác tái thiết cuộc sống cho người dân vùng bão lũ thông qua nguồn viện trợ nhân đạo không hoàn lại trị giá 150.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng) từ Quỹ Coca-Cola toàn cầu.

Gói tài trợ này được triển khai trực tiếp tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh nhằm hỗ trợ 3.200 người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 và 11 trong năm 2025. Theo đó, mỗi người dân được nhận hỗ trợ dưới hình thức phiếu mua hàng tại “Gian hàng Nhân ái tự chọn”, giúp bà con kịp thời mua sắm vật dụng thiết yếu để ổn định cuộc sống và an tâm đón năm mới.

Việc triển khai kịp thời các nguồn lực hỗ trợ này góp phần giúp người dân vùng thiên tai và các hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng trong dịp cao điểm cuối năm, từ đó đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm phần ổn định và tươm tất.

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả trong hoạt động nhân đạo thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Coca - Cola Việt Nam đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh đã có nhiều đóng góp tiêu biểu trong Phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Giai đoạn 2020 -2025) tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI năm 2025.