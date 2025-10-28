Coca-Cola mở rộng chương trình ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ ra Hà Nội 28/10/2025 10:01

(PLO)- Vừa qua, tại Hà Nội, Coca-Cola Việt Nam chính thức triển khai chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Với thông điệp "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", chương trình góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen thu gom, gửi chai đi tái chế, chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong hai năm 2023 và 2024, chương trình đã tạo ra hiệu ứng tích cực tại TP.HCM, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng báo Tiền Phong, VECA, Duy Tân, BOTOL tổ chức đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Các hoạt động thu gom cùng VECA và BOTOL đã giúp tái chế hàng trăm nghìn chai và lon.

Năm 2025, chương trình bước sang năm thứ ba, mở rộng ra Hà Nội, với lễ phát động tại Trường Đại học Thương mại cùng sự tham dự của Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, các đối tác và hàng trăm sinh viên.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Việc mở rộng chương trình ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ đến Hà Nội thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào các giá trị bền vững cho cộng đồng nơi Coca-Cola hoạt động. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác và sự hưởng ứng từ các bạn trẻ, chương trình sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam”.

Năm nay, bên cạnh các điểm thu gom tại TP.HCM, chương trình được triển khai tại sáu trường đại học và các khu dân cư Hà Nội, thông qua hệ thống máy thu gom tự động của BOTOL và GreenU. Người dân có thể mang chai, lon đã sử dụng đến điểm thu gom, tích điểm qua Zalo và đổi quà, góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong – cho biết: “Sinh viên là nhóm bạn đọc được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Đây là năm thứ hai chúng tôi phối hợp cùng Coca-Cola và nhiều trường đại học để nâng cao ý thức, hình thành thói quen thu gom và tái chế. Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và lon nhôm ra môi trường, đặc biệt trong giới sinh viên”.

“Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” là hoạt động nằm trong Chiến lược bao bì toàn cầu của Coca-Cola, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 thu gom 70–75% chai và lon bán ra, sử dụng 35–40% vật liệu tái chế. Tại Việt Nam, Coca-Cola là thành viên sáng lập PRO Vietnam, và từ năm 2022 đã ra mắt chất liệu chai 100% nhựa rPET (không bao gồm nắp và nhãn), với thông điệp “Tái chế tôi” nhằm khuyến khích người tiêu dùng cùng hành động vì môi trường.

Danh sách các địa điểm thu gom: Tại TP.HCM: Chung Cư M-One Nam Sài Gòn

Chung Cư D1 Phú Lợi

Chung cư Golden Mansion

Trường Đại Học Mở TP.HCM - Cơ sở 1 & Cơ sở 3

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - Cơ sở Bình Chánh

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

Trường Đại Học Công Thương TP.HCM Tại TP Hà Nội: 1. Điểm thu gom Tổ 1 Phú Diễn - Đối diện số 277, ngõ 68 đường Phú Diễn 2. Điểm thu gom Chợ Đồng Xa 3. Điểm thu gom Chung Cư Goldmark City 4. Điểm thu gom Hoàng Công Chất 5. Điểm thu gom Green Gem Shop 6. Điểm thu gom số 105, dãy B1 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc 7. Điểm thu gom Tạp hoá Chiến Nở 8. Chung cư Ngoại giao đoàn N04A 9. Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội 10. Trường Đại Học Thương Mại 11. Trường Đại Học Phenikaa 12. Trường Đại Học Thủy Lợi 13. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 14. Học Viện Tài Chính

Về Coca-Cola Việt Nam

Là một trong những thương hiệu quốc tế quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam hiện có nhà máy tại Tây Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 4.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp mang lại gấp 6–8 lần cơ hội lao động thông qua chuỗi cung ứng.

Hướng đến mục tiêu trở thành công ty nước giải khát toàn diện, Coca-Cola liên tục đổi mới sản phẩm, đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh với các dòng nước giải khát ít đường, không đường. Danh mục sản phẩm đa dạng gồm: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Fanta, Minute Maid, Nutriboot, Dasani, Aquarius, Schweppes, Fuzetea+ và Thums Up Charged.

Coca-Cola coi phát triển bền vững là trọng tâm trong chiến lược hoạt động. Từ năm 2010, doanh nghiệp đã đầu tư hàng triệu USD vào các dự án xã hội tại Việt Nam như thu gom – tái chế rác thải nhựa, cung cấp nước sạch, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ cộng đồng khó khăn, cứu trợ thiên tai và thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.cocacolavietnam.com/.