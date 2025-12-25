Muốn đạt Net Zero, đừng chỉ lo xây dựng mà quên khâu này 25/12/2025 14:51

(PLO)- Với hơn 70% chi phí vòng đời tòa nhà nằm ở giai đoạn vận hành, việc quản lý cơ sở vật chất theo chuẩn IFM không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách mà còn là nền tảng cốt lõi để đạt mục tiêu Net Zero và chuẩn ESG.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thị trường đang dần chuyển sự chú ý từ khâu xây dựng sang vận hành. Cách con người quản lý hiệu quả các tòa nhà, dự án công nghiệp trong suốt vòng đời tài sản đang trở thành yếu tố then chốt.

Theo Bộ Tài chính, tổng nhu cầu đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế xanh và bền vững của Việt Nam đến năm 2050 ước tính 670–700 tỉ USD. Riêng nhu cầu vốn cho thích ứng với biến đổi khí hậu khoảng 368 tỉ USD, tương đương 6,8% GDP mỗi năm.

Thực tiễn cho thấy, thách thức không chỉ nằm ở việc huy động đủ nguồn vốn. Quan trọng hơn là đảm bảo các dòng vốn xanh được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, có thể theo dõi và đánh giá trong suốt vòng đời dự án.

Hành trình Net Zero đến năm 2050 đòi hỏi Việt Nam cần huy động khoảng 670 - 700 tỉ USD vốn cho kinh tế xanh. Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Quản lý Cơ sở vật chất Quốc tế (IFMA), hơn 70% tổng chi phí trong toàn bộ vòng đời của một tòa nhà phát sinh trong giai đoạn vận hành.

Việc vận hành thiếu hiệu quả, bảo trì bị động, tiêu thụ năng lượng thiếu kiểm soát không chỉ làm gia tăng chi phí. Nguy hại hơn, điều này cản trở việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ quản lý cơ sở vật chất tích hợp (Integrated Facility Management - IFM) dần trở thành cấu phần quan trọng trong chiến lược vận hành của nhiều doanh nghiệp.

Ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn quốc, dịch vụ IFM Savills Việt Nam nhận định: "Thông qua việc tập trung quản lý các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ, IFM giúp các tòa nhà được vận hành có hệ thống, dựa trên dữ liệu thực tế. Công tác bảo trì được thực hiện chủ động, mức tiêu thụ năng lượng và hiệu quả sử dụng tài sản được theo dõi liên tục".

Cũng theo ông Luca Vadala, đây chính là nền tảng để doanh nghiệp, chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu báo cáo ESG. Đồng thời, tính minh bạch đối với nhà đầu tư và các tổ chức tài chính cũng được nâng cao.

Trong giai đoạn 2017-2025, thị trường tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng trung bình khoảng 21%/năm. Do đó, nhu cầu về mô hình vận hành minh bạch, có khả năng kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết.

Thực tế, khi triển khai bài bản, IFM có thể giúp cắt giảm 10-20% mức tiêu thụ năng lượng, giảm hao mòn tài sản và tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

Khi các dự án công nghiệp và tòa nhà áp dụng IFM, việc sử dụng tài nguyên được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm phát thải, tối ưu chi phí, hỗ trợ chủ đầu tư tuân thủ yêu cầu khung trái phiếu xanh và các khoản vay bền vững. Qua đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn được đảm bảo ổn định.