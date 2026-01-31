60 trường học được vinh danh tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 31/01/2026 12:29

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, vinh danh 60 trường học tiêu biểu với các mô hình, sáng kiến hướng tới “Trường học không rác thải nhựa”.

Sáng nay, 31-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Hơn 600 em học sinh, sinh viên cùng các thầy, cô giáo đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc mang theo những mô hình, sáng kiến xanh về môi trường đã hội tụ về Hà Nội. Sự kiện cũng được kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu ở các trường học trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết Giải thưởng là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường, xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.

Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu thăm gian trưng bày mô hình của các đơn vị đoạt giải.

Giải thưởng được triển khai trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các Quan chức cấp cao Môi trường ASEAN (ASOEN), thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

“Việc Việt Nam tích cực tổ chức và triển khai Giải thưởng không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia”, Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ.

Với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, ông Thành cho rằng đây là chủ đề có tính thời sự, trực tiếp góp phần giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần, mà còn là vấn đề trách nhiệm cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc lựa chọn trường học, thầy cô giáo và học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn dài hạn, bởi giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ sớm chính là chìa khóa cho một tương lai xanh, bền vững.

Xà phòng với nhiều hình ngộ nghĩnh được sản xuất từ dầu ăn thừa là một trong những sản phẩm tái chế độc đáo của Câu lạc bộ Eco, Trường THCS - THPT Ban Mai (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Giải thưởng, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình Trường học sinh thái ASEAN. Đồng thời đẩy mạnh lồng ghép giáo dục môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong hoạt động dạy và học.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 đã thu hút sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhiều cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch của Hội đồng chấm Giải, Ban Tổ chức đã quyết định trao 60 Giải thưởng cho 60 trường học với 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, 9 giải Sáng tạo.

Gian trưng bày của Trường THCS Thanh Xuân Trung (Hà Nội).

Trong đó, các giải nhất thuộc về Trường Tiểu học Hà An (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh); Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (phường Xuân Phương, Hà Nội); Trường tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Các giải thưởng Sáng tạo thuộc về Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Núi Thành, Đà Nẵng); Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Đạ Huoai, Lâm Đồng); Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh); Trường THCS Hiệp Tùng (xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau); Trường THCS An Thạnh Tây (xã An Thạnh, Cần Thơ); Trường THPT Trùng Khánh (xã Trùng Khánh, Cao Bằng); Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Đam San (xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk)…