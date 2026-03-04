Bước ngoặt ngành gỗ: Hướng đi nào từ 'Made in Vietnam' sang 'Made by Vietnam'? 04/03/2026 14:20

(PLO)-Việt Nam từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một công xưởng sản xuất mà còn là đối tác có trách nhiệm trong chuỗi sản xuất xanh toàn cầu.

Ngày 4-3, Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ và Nội thất TP.HCM (HawaExpo 2026) đã khai mạc tại Trung tâm và Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Đến dự sự kiện có Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan, lãnh đạo các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công thương. Cùng dự có lãnh đạo UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM và các sở, ngành liên quan.

HawaExpo 2026 do Công ty VIFOREST FAIR tổ chức, HAWA trực tiếp vận hành. Sự kiện nhận được sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM.

Việt Nam khẳng định đối tác sản xuất xanh và bền vững

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường,ông Nguyễn Quốc Trị cho biết, hội chợ diễn ra trong thời điểm đặc biệt. Ngành chế biến và xuất khẩu nông lâm sản vừa khép lại năm 2025 với những con số đầy tự hào.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản đạt trên 18,3 tỉ USD. Đặc biệt, mức xuất siêu đạt trên 15 tỉ USD, chiếm trên 75% tổng mức xuất siêu của cả nước.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tăng trưởng này không đánh đổi bằng tài nguyên rừng tự nhiên. Việt Nam kiên định phát triển lâm nghiệp bền vững với tỉ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 42,02%.

Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững ngày càng gia tăng. Chuỗi cung ứng hợp pháp, minh bạch được củng cố vững chắc.

Việt Nam từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một công xưởng sản xuất mà còn là đối tác có trách nhiệm trong chuỗi sản xuất xanh toàn cầu.

Ông Trị nhấn mạnh HawaExpo 2026 với quy mô hơn 2.500 gian hàng là lời khẳng định về sự thích ứng. Đây là cầu nối để những sản phẩm nội thất Made in Vietnam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện thể chế và đảm bảo gỗ nguyên liệu hợp pháp, phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng chất lượng cao đạt chứng chỉ bền vững.

Đồng thời, bộ sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường. Đây là giải pháp quan trọng để các đơn vị tuân thủ tốt các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Bộ cũng tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham quan gian hàng tại Hawa Expo 2026. Ảnh: TÚ UYÊN

Nâng tầm từ Made in Vietnam sang Made by Vietnam

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM tự hào đóng góp vào kỳ tích chung với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 92,7 tỉ USD, trong đó ngành gỗ chiếm tỉ trọng tới 10%.

Thành phố đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tổ chức, đặc biệt là vai trò kết nối để HAWA Expo 2026 ngày càng chuyên nghiệp, khẳng định tầm vóc quốc tế.

Theo lãnh đạo thành phố, để hưởng ứng bốn trụ cột chiến lược mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nêu về thể chế, nguyên liệu, kỹ thuật và thương hiệu, đề nghị HAWA và các doanh nghiệp ngành gỗ tập trung thực hiện năm nhóm nội dung chiến lược.

Trong đó, tiên phong chuyển dịch xanh để đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chống mất rừng của EU, Hoa Kỳ. Doanh nghiệp cần đặt mục tiêu 80% sản phẩm xanh để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chủ động thực hành ESG để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Tiếp theo là nâng tầm từ 'Made in Vietnam' sang 'Made by Vietnam'. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy, từ gia công thuần túy sang làm chủ thiết kế và công nghệ. Đây là con đường duy nhất để nâng cao giá trị thặng dư trong định hướng đồ gỗ và nội thất.

HawaExpo là nơi để khẳng định năng lực sáng tạo và bản sắc riêng biệt của các doanh nghiệp, là nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của ngành gỗ và nội thất.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ quyết tâm góp phần nâng giá trị xuất khẩu lên 20 tỉ USD. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi ngành gỗ và các hiệp hội phải xác lập các mục tiêu đột phá.