Thị trường ô tô Tết 2026: Giảm giá kỷ lục, xe xanh lên ngôi 13/01/2026 07:36

(PLO)- Thị trường ô tô những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 đang nóng lên với cuộc đua khuyến mại kỷ lục từ các hãng xe lớn nhằm kích cầu tiêu dùng và xả hàng tồn kho.

Không chỉ dừng lại ở hình thức tặng quà thông thường, các ông lớn như Toyota, Ford hay VinFast đang tung ra những gói kích cầu tài chính chưa từng có tiền lệ trên thị trường ô tô mùa Tết. T

Cuộc đua xả kho và ưu đãi tài chính chưa từng có

Ghi nhận tại các đại lý ô tô lớn trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành những ngày đầu tháng 1-2026, không khí mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn so với quý trước. Nguyên nhân chính đến từ áp lực phải giải phóng lượng xe sản xuất năm 2025 còn tồn đọng, buộc các hãng phải cắt giảm biên lợi nhuận để tung ra các gói ưu đãi khủng.

Anh Duy Minh, một nhân viên kinh doanh tại đại lý ô tô tại TP.HCM, vừa tất bật làm thủ tục giao xe vừa chia sẻ: "Chưa năm nào chúng tôi thấy hãng mạnh tay như năm nay. Ví dụ chiếc Ranger Stormtrak, khách mua bây giờ được hưởng ưu đãi kép cả lệ phí trước bạ và bảo hiểm, tính ra lợi tới gần 80 triệu đồng. Hay dòng xe chở khách 16 chỗ cũng được hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ. Khách tranh thủ mua chạy dịch vụ Tết rất đông".

Ford Việt Nam đang dồn toàn lực cho tháng 1-2026. Ngoài dòng bán tải Ranger thống trị phân khúc với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các bản Wildtrak, Raptor và XLS, dòng SUV Everest cũng tham gia đường đua với các gói quà tặng tiền mặt và phụ kiện linh hoạt.

Các đại lý đua nhau giảm giá, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để kích cầu thị trường ô tô Tết 2026. Ảnh: QUANG HUY

Tuy nhiên, gây bất ngờ nhất phải kể đến Toyota Việt Nam. Vốn nổi tiếng là hãng xe giữ giá nhưng trước áp lực cạnh tranh, hãng xe Nhật đã "chơi lớn" khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hàng loạt mẫu xe chủ lực như Vios, Veloz Cross và Avanza Premio.

Đặc biệt, chiến lược của Toyota năm nay đánh mạnh vào tâm lý sở hữu dài hạn. Hãng áp dụng mức lãi suất vay mua xe chỉ từ 3,99%/năm và nâng thời hạn bảo hành lên tới 10 năm hoặc 185.000 km, bao gồm cả pin cho xe Hybrid.

Ở nhóm xe nhập khẩu và phân khúc cao cấp, cuộc đua giá còn khốc liệt hơn. Volkswagen Việt Nam đang áp dụng mức giảm kỷ lục lên tới 330 triệu đồng cho mẫu SUV Touareg, đưa giá bán về mức hấp dẫn chưa từng thấy. Subaru cũng không đứng ngoài cuộc khi tung gói quà tặng trị giá hơn 300 triệu đồng cho Forester, bao gồm cả chi phí nuôi xe trong nhiều năm.

VinFast chọn một lối đi riêng biệt và táo bạo với chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Hãng xe Việt đánh trúng vào rào cản tài chính lớn nhất của người mua: Vốn ban đầu. Với chính sách trả góp "0 đồng" vốn đối ứng, cùng ưu đãi giảm trực tiếp 10% giá xe cho VF 8, VF 9 và miễn phí sạc đến năm 2027, VinFast đang tạo ra sức hút lớn đối với nhóm khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Ông Đức Phú (Đồng Nai), người vừa chốt cọc một chiếc Yaris Cross Hybrid, hồ hởi chia sẻ: "Gia đình tôi định mua xe từ năm ngoái nhưng chần chừ mãi vì kinh tế khó khăn. Giờ thấy ưu đãi chồng ưu đãi, lại được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe lai điện nên quyết định xuống tiền luôn để kịp có xe du xuân".

Xe xanh bùng nổ và áp lực thay đổi từ chính sách

Bước sang năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam không chỉ dừng lại ở câu chuyện giảm giá bán lẻ mà đang đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc do tác động của cơ chế chính sách.

Đòn bẩy quan trọng nhất chính là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đó, xe Hybrid tự sạc (HEV) được áp dụng mức thuế chỉ bằng 70% so với xe xăng cùng loại. Đây là cú hích cực lớn giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa xe xanh và xe truyền thống. Bên cạnh đó, đề xuất giảm 30% lệ phí cấp biển số và lộ trình giảm thuế nhập khẩu xe châu Âu theo EVFTA xuống còn 24 - 29% cũng đang vẽ lại bản đồ thị trường.

Năm 2026 được dự báo cơ hội cho dòng xe điện và hybrid tiếp tục phát triển mạnh.

﻿Ảnh: QUANG HUY

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng nhận định chính sự dịch chuyển cơ cấu sản phẩm này sẽ quyết định hướng phát triển của thị trường trong giai đoạn tới. Ông Đồng nhấn mạnh khi quy định về môi trường và giao thông bắt đầu siết chặt, người tiêu dùng buộc phải thích nghi.

Dự kiến từ năm 2026, một số tuyến đường nội đô sẽ chỉ cho phép xe điện lưu thông. Điều này sẽ tạo áp lực cho các hãng xe truyền thống, nhưng cũng mở ra cơ hội cho dòng xe điện và hybrid phát triển mạnh.

Thực tế thị trường đã chứng minh nhận định này. Đại diện một đại lý ô tô cho biết tỉ lệ khách hàng hỏi mua xe hybrid đang tăng mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người muốn tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng thay đổi thói quen sử dụng để phụ thuộc vào trạm sạc.

Nhìn nhận về xu hướng tiêu dùng năm 2026, bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc hệ thống Ô tô Hiền Toyota (TP.HCM), cho rằng khách hàng đã quay về xu hướng "ăn chắc mặc bền". Người mua chọn những thương hiệu lớn, uy tín thay vì trải nghiệm thiết kế hay công nghệ hào nhoáng nhưng thiếu tính thực tế.

Bà Hiền phân tích phương tiện xanh đã thoát khỏi vai trò thị trường ngách. Người mua từ chỗ có tâm lý nghi ngại đối với xe xanh đã chuyển sang đánh giá cao về ưu thế tiết kiệm chi phí vận hành, độ tiện lợi, qua đó giúp doanh số xe điện, xe hybrid tăng mạnh trong năm qua và dự báo tiếp tục bùng nổ.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường năm 2026 vẫn còn những mảng xám. Đại diện một hãng ô tô chia sẻ góc nhìn thận trọng hơn khi liên hệ với thị trường bất động sản.

Vị này cho hay dù doanh số toàn thị trường năm 2025 có tăng, nhưng nếu tính riêng xe xăng truyền thống thì mức tăng không đáng kể, chủ yếu dồn vào phân khúc giá rẻ 500-600 triệu đồng.

Nguyên nhân cốt lõi là do bất động sản - kênh giữ tiền và sinh lời chủ lực của người dân vẫn đang đóng băng thanh khoản. Nhiều người sở hữu đất đai nhưng không bán được, dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu cho các tài sản tiêu hao như ô tô hạng sang.

Người mua xe hưởng lợi trước cuộc đua kích cầu giảm giá, ưu đãi đầu năm 2026. Ảnh: QH

Theo các chuyên gia lẫn doanh nghiệp, năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm thanh lọc và bùng nổ thực sự. Với sự cộng hưởng từ chính sách thuế phí mới, sự hoàn thiện của hạ tầng trạm sạc và tư duy tiêu dùng thực dụng hơn, thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi xe xanh và xe giá trị thực sẽ lên ngôi, đẩy lùi dần những dòng xe chỉ cạnh tranh bằng công nghệ hình thức mà thiếu đi tính bền vững.