Giò chả, lạp xưởng, củ kiệu có 'Tick xanh' cháy hàng mùa tết

​(PLO)- Một số siêu thị cho biết các sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" ghi nhận mức tăng trưởng gần 30%.

Sở Công Thương TP.HCM khẳng định, sau thời gian triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã nhận được sự đồng thuận lớn từ các hệ thống bán lẻ và nhà cung cấp. Hoạt động này góp phần khẳng định uy tín thương hiệu và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Sản phẩm "Tick xanh" luôn cháy hàng

​Bà Oanh, đại diện Saigon Co.op cho biết hiện có gần 120 nhà cung cấp với hơn 1.200 sản phẩm đồng hành trong chương trình. Hiện nay, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tập trung mạnh vào nhóm thực phẩm tươi sống. 120 nhà cung cấp đang tham gia là những đơn vị đóng góp tỉ trọng hàng tươi sống rất lớn. Độ phủ hàng hóa tại đây đạt khoảng 80%.

​“Các chương trình khuyến mãi phục vụ Tết được áp dụng rộng rãi tại TP.HCM, miền Đông, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Miền Trung. Theo đó, các sản phẩm có Tick xanh ghi nhận mức tăng trưởng gần 30%. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của cả ngành hàng thực phẩm tươi sống”, bà Oanh chia sẻ.

​Tuy nhiên, đại diện đơn vị này cũng cho rằng các sản phẩm sơ chế và chế biến đóng gói vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong năm 2026, Saigon Co.op sẽ tiếp tục mở rộng nguồn lực cho nhóm thực phẩm chế biến và thực phẩm nấu chín đóng gói.

​Tương tự, bà Thi, đại diện King Food Mart cho biết tính đến ngày 28-1, đơn vị đã có tổng cộng 356 sản phẩm lên kệ "Tick xanh trách nhiệm". Bên cạnh rau củ quả truyền thống, đơn vị đã mở rộng sang nhóm thực phẩm chế biến và đồ uống. Hiện có 36 nhà cung cấp đang đồng hành cùng chương trình.

​Đại diện đơn vị thừa nhận số lượng nhà cung cấp còn ít, thậm chí là giảm do yêu cầu chương trình ngày càng cao nên các nhà cung cấp rụt rè. Tuy nhiên, King Food Mart đã tích cực lắng nghe và hỗ trợ nhà cung cấp để duy trì chất lượng hàng hóa.

​Nhằm bảo đảm chất lượng hàng Tết, King Food Mart duy trì quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với 100% hồ sơ pháp lý. Đơn vị thực hiện kiểm tra nhanh tại kho về hàn the, phẩm màu và formol đối với các mặt hàng nhạy cảm như giò chả, lạp xưởng, củ kiệu, mứt.

​Về truyền thông, siêu thị cũng lập các ụ "Tick xanh trách nhiệm" để tăng độ nhận diện. Thực tế tại nhiều siêu thị, các ụ hàng này thường hết rau sớm hơn so với khu vực bên cạnh. Điều này minh chứng cho niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Tick xanh trách nhiệm đang triển khai thành công nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Ảnh: TÚ UYÊN

Đại diện Công ty Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce cho biết đơn vị xác định cung ứng hàng hóa chất lượng là nhiệm vụ xuyên suốt. Hệ thống WinMart/WinMart+/WiN bảo đảm an toàn thực phẩm đồng bộ trên toàn chuỗi vận hành.

​Công tác này được kiểm soát chặt chẽ từ nhà cung cấp, kho phân phối đến từng cửa hàng. Đơn vị thực hiện thông qua quy trình quản lý nhà cung cấp, giám sát chất lượng và thanh tra nội bộ. Trong giai đoạn cao điểm Tết, hệ thống tăng cường kiểm tra điều kiện vận chuyển và bảo quản. Đơn vị chú trọng kiểm soát hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc theo từng lô hàng, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống.

​Tương tự, đại diện Lotte Mart khẳng định luôn đề cao công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Tất cả sản phẩm từ tươi sống đến đồ khô khi bày bán đều phải đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước.

Siêu thị có bảng nhận diện sản phẩm Tick xanh trách nhiệm. Ảnh: TÚ UYÊN

Thời gian qua cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở nhóm hàng thực phẩm chế biến. Công tác kiểm tra, kiểm soát hiện gặp nhiều khó khăn, phần lớn các vụ việc lớn đều do cơ quan công an phát hiện. Nếu không ngăn chặn kịp thời, lượng lớn hàng kém chất lượng này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng khi lưu thông hàng ngày trên thị trường. Vì vậy, sau khi thực hiện tốt với nhóm thực phẩm tươi sống, chương trình tick xanh sẽ nhân rộng sang các sản phẩm khác, bao gồm cả hàng đóng gói. Đặc biệt, nhóm hàng thực phẩm chế biến sẽ là mục tiêu trọng điểm tiếp theo do tỉ lệ tham gia hiện còn thấp. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.



Nỗ lực phủ sóng hàng đóng gói

​Tại hệ thống GS25, hiện toàn bộ các nhà cung cấp rau củ quả và trái cây tươi đều đã tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm". Những đơn vị không tham gia chương trình này từ đợt trước thì hệ thống ngưng hợp tác.

​Đối với mảng hàng đóng gói, GS25 đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các đơn vị nhập khẩu tham gia nhưng vẫn đang nỗ lực thúc đẩy. Riêng với nhà sản xuất nội địa, tiêu biểu là CJ Foods, toàn bộ các mặt hàng đang bán tại GS25 đã đăng ký Tick xanh từ tháng 9 và tháng 10. Hệ thống này đang tiếp tục triển khai quy trình tương tự với các nhà cung cấp nội địa còn lại để sớm đồng bộ trước và sau kỳ nghỉ Tết.

​Ông Lâm, đại diện hệ thống Farmer Market cho biết đơn vị đang vận động các nhà cung cấp tham gia gói quà hamper Tết cải thiện chất lượng và đăng ký chương trình "Tick xanh trách nhiệm".

​Tuy nhiên, do phần lớn quà Tết đã được chuẩn bị và hoàn thiện bao bì từ tháng 8 đến tháng 10 nên việc bổ sung logo Tick xanh sẽ được thực hiện sau dịp Tết. Sau khi hết lô bao bì chuyên biệt cho mùa Tết, các đơn vị sẽ cập nhật theo quy chuẩn mới.

​Cũng tại buổi trao đổi, ông Huỳnh Thiên Long, Giám đốc truyền thông Công ty MebiFarm giới thiệu mô hình trang trại gà công nghệ cao. Đơn vị ứng dụng tiêu chuẩn Nhật Bản và công nghệ AI vào dây chuyền xử lý trứng gà.

​Dù sở hữu quy trình hiện đại theo tiêu chuẩn ESG, doanh nghiệp vẫn gặp rào cản về giá thành khi tiếp cận siêu thị. Ông Thiên Long chia sẻ: "Hiện nay trứng gà của đơn vị có giá bán khoảng 50.000 đồng mỗi vỉ. Khi đưa vào hệ thống siêu thị, mức giá này thường bị đánh giá là cao nên rất khó bán".

Doanh nghiệp mong muốn tìm được cầu nối hiệu quả để đưa sản phẩm chất lượng đến gần người tiêu dùng hơn thông qua chương trình Tick xanh.