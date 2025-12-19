TP.HCM: Một năm nhìn lại chương trình "Tick xanh trách nhiệm" 19/12/2025 19:43

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM kỳ vọng "Tick xanh trách nhiệm” sẽ lan tỏa khắp cả nước và hướng tới xuất khẩu và sẽ đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp tham gia cũng như cho cộng đồng.

Chiều 19-12, trong sự kiện Tuần lễ sản phẩm OCOP và Kết nối cung cầu năm 2025, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức sơ kết một năm triển khai chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (Tick xanh trách nhiệm).

Triển khai Tick xanh còn nhiều gian nan

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Tick xanh là dấu hiệu nhận diện hàng hóa dựa trên cam kết chất lượng của nhà cung cấp. Trước đây, một nhà cung cấp có sản phẩm chất lượng tốt nhưng giá cao sẽ rất khó cạnh tranh với các sản phẩm tương đồng giá rẻ.

Đôi khi để đảm bảo hợp đồng, nhà cung cấp có thể lấy tạm hàng hóa của đơn vị khác để đưa lên quầy kệ. Điều này rất nguy hiểm cho uy tín hệ thống. Nếu siêu thị A phát hiện vi phạm và rút hàng, nhà cung cấp đó vẫn có thể sang siêu thị B, C để chào hàng và tồn tại.

Khi tham gia Tick xanh, nhà cung cấp được 12 hệ thống phân phối lớn ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, nếu một hệ thống phát hiện vi phạm, nhà cung cấp sẽ mất luôn thị trường của cả 11 hệ thống còn lại.

Chế tài khắt khe này khiến không ít doanh nghiệp e ngại dù ban đầu rất hào hứng.

"Dù còn nhiều gian nan, nhưng qua một năm triển khai, được sự hỗ trợ của các sở, ngành và cơ quan truyền thông đã giúp thay đổi tư duy từ khâu quản lý đến sản xuất, tác động tốt đến sức khỏe người dân", ông Phương nói.

Ở góc độ nhà phân phối, ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển Nhãn hàng riêng của Saigon Co.op cho biết, chương trình triển khai đầu tiên ở nhóm rau củ quả. Đây là những mặt hàng rất nhạy cảm về vấn đề an toàn sức khỏe.

Đối với nhà sản xuất, họ quan tâm việc nếu làm đúng chất lượng và cam kết thì chi phí vận hành sẽ rất cao. Tuy nhiên, làm sao để khách hàng biết và ai xác nhận điều đó. Vì vậy, chương trình này ra đời được các đơn vị đầu tư bài bản rất ủng hộ và mong muốn tham gia.

Hiện có khoảng 80 nhà cung cấp tham gia với trên 1.200 sản phẩm đạt chứng nhận Tick xanh trách nhiệm. Các sản phẩm này được phân phối trong toàn hệ thống hơn 800 điểm bán lẻ của Saigon Co.op trên toàn quốc.

Đại diện Aeon Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan sau khi tiếp cận 12 doanh nghiệp thực hiện Tick xanh tại TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ và Tây Ninh. Hệ thống hiện có 130 mã hàng đã được duyệt cấp nhận diện này.

Đáng chú ý, trong kế hoạch kiểm nghiệm lấy mẫu tại Aeon, 100% mẫu sản phẩm thuộc nhóm có Tick xanh đều cho kết quả tốt.

"Kết quả này cho thấy các nhóm sản phẩm có Tick xanh đã có một bảo chứng nhất định về mặt chất lượng đối với người tiêu dùng"- vị này nhấn mạnh.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển Nhãn hàng riêng Saigon Co.op chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: TÚ UYÊN

Cần bộ tiêu chí sâu và gói tín dụng xanh

Về khó khăn, đại diện Aeon chia sẻ chương trình hiện chủ yếu là hệ thống phân phối chủ động tiếp cận nhà cung cấp.

“Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có sự kết nối ngược lại: các nhà cung cấp chủ động liên hệ với các hệ thống phân phối để đẩy nhanh quá trình duyệt cấp Tick xanh”, đại diện Aeon nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, quá trình triển khai nhà cung cấp cũng gặp một số khó khăn trong việc tổ chức lại hệ thống tem nhãn, in ấn để phù hợp thông tin.

Hiện nay, thông tin truy xuất nguồn gốc và Tick xanh trách nhiệm có những phần trùng lắp. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu thống nhất hai loại thông tin này để bao bì sản phẩm gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, qua khảo sát nhanh, sự nhận biết của khách hàng đối với chương trình hiện còn khiêm tốn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị: "Chúng ta cần tiếp tục đầu tư cho công tác truyền thông quảng bá nhiều hơn nữa. Thực tế, người tiêu dùng rất quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ nhưng có thể chưa nhận diện được mã này trên bao bì”.

Bên cạnh đó, cần có bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp tập trung vào chiều thay vì chỉ mở rộng chiều rộng. Tick xanh trách nhiệm là sáng kiến quan trọng của TP.HCM nên cần được bảo vệ uy tín tuyệt đối.

"Chúng ta phải tránh trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhưng tiêu chuẩn không đạt, gây mất uy tín với khách hàng. Nếu người dân không tin tưởng nữa thì rất đáng tiếc cho công sức của cả hệ thống”, ông Hoàng Anh nhấn mạnh.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản, Saigon Co.op đề xuất cần có chương trình khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn mực phát triển bền vững. Đồng thời, nhà nước cần hỗ trợ các gói tín dụng xanh để doanh nghiệp có nguồn lực tham gia vào chuỗi cung ứng sạch.

Khi người sản xuất an tâm làm hàng chất lượng, nhà bán lẻ an tâm về nguồn hàng thì người tiêu dùng sẽ an tâm lựa chọn. Điều này tạo ra sự phát triển văn minh cho toàn xã hội.

Siêu thị ưu tiên trưng bày sản phẩm tick xanh trách nhiệm ở vị trí đẹp. Ảnh: TÚ UYÊN

Hướng tới thị trường cạnh tranh công bằng

Đại diện Công ty Phong Thúy cho biết chương trình tạo động lực để nhà cung cấp chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng. Những đơn vị đầu tư bài bản sẽ được nhận diện và bảo vệ tốt hơn, giúp hạn chế thực phẩm kém chất lượng tràn lan.

Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng có cơ chế ưu tiên kết nối các đơn vị đạt chuẩn vào hệ thống phân phối lớn. "Chúng tôi mong muốn Tick xanh được xem là điều kiện tiên quyết để hàng hóa được đưa vào các siêu thị", vị này nhấn mạnh.

Chia sẻ về ý tưởng cần có chương trình khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn mực phát triển bền vững, ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM nhận định Tick xanh là chương trình rất ý nghĩa của thành phố. Khác với giải thưởng của các tổ chức khác, Tick xanh là chương trình do cơ quan nhà nước tổ chức nên có tính chuyên nghiệp và giá trị tinh thần rất cao.

Ông Đảo cho rằng các bên cần phối hợp xây dựng chương trình trở thành một thương hiệu có tính lan tỏa và là sự bảo chứng uy tín.

Điều này giúp tránh tình trạng triển khai theo kiểu phong trào gây lãng phí. Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM cam kết đồng hành lâu dài và có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về chương trình này.

Mục tiêu là để người tiêu dùng nhận diện được đây là chứng nhận uy tín. Từ đó, khi mua sắm, khách hàng sẽ chủ động tìm hiểu và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có dán nhãn Tick xanh.

Đây là chương trình mang tính tự nguyện. Khi doanh nghiệp tự tin với chất lượng sản phẩm, họ sẽ chủ động tham gia để khẳng định giá trị thương hiệu. Tuy nhiên, ban tổ chức nên có bộ tiêu chí rõ ràng và cụ thể để doanh nghiệp dễ áp dụng. Điều này cũng giúp tránh việc đánh giá sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đơn vị tham gia. Đặc biệt, chương trình cần có cơ chế cho doanh nghiệp khắc phục và sửa chữa sai sót để họ tự tin đăng ký. Việc phân loại lỗi là vô tình hay cố ý sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn khi tiếp cận chương trình. Chúng ta phải có cơ chế giám sát nhưng cũng cần cho phép doanh nghiệp giải trình hoặc có cơ hội sửa lỗi. Ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, dù còn gian nan chúng tôi kỳ vọng “Tick xanh” sẽ lan tỏa khắp cả nước và hướng tới xuất khẩu.

Với sự kiên trì và thành công từ chương trình Bình ổn thị trường hay Kết nối cung cầu trước đây, chúng tôi tin rằng "Tick xanh trách nhiệm" chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp tham gia cũng như cho cộng đồng, xã hội”-ông Phương nói.