Từ ngày 1-6 tới đây sẽ ‘khai tử’ hoàn toàn xăng A95, chỉ bán xăng sinh học 29/01/2026 13:54

(PLO)- Từ ngày 1-6-2026, trên thị trường sẽ không còn bán các loại xăng khoáng như hiện nay như RON 95. Thay vào đó, thị trường sẽ chuyển hoàn toàn sang các loại xăng sinh học.

Sáng 29-1, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ. Tại đây, PLO đặc câu hỏi: Từ ngày 1-6 các loại xăng khoáng hiện nay như RON 95 (thường gọi là xăng A95) có còn được bán trên thị trường hay không?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), cho biết nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2025 quy định về lộ trình áp dụng xăng sinh học. Cụ thể, từ ngày 1-6-2026 sẽ áp dụng đồng bộ xăng sinh học trên toàn hệ thống xăng dầu trong cả nước.

Theo ông Tuấn, hiện nay, hai doanh nghiệp cung ứng xăng dầu lớn là Petrolimex và PVOIL đã triển khai bán xăng sinh học tại Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM. Đánh giá của các doanh nghiệp cho thấy chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng sinh học E10 đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về xăng sinh học E10.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh xăng sinh học E10 chỉ là pha trộn thêm ethanol, tỷ lệ 10%, vẫn sử dụng xăng khoáng làm nền.

“Bộ đã tính toán phương án phân giao nguồn cung cho doanh nghiệp, đảm bảo từ ngày 1-6 triển khai không xảy ra thiếu hụt nguồn cung, và chất lượng nhiên liệu được đảm bảo”, ông Tân nói.

Thông tin rõ hơn với PLO bên lề họp báo, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết đến thời điểm ngày 1-6-2026, trên thị trường sẽ không còn bán các loại xăng khoáng như hiện nay, ví dụ như RON 95, cho các phương tiện giao thông. Thay vào đó, thị trường sẽ chuyển hoàn toàn sang các loại xăng sinh học, bao gồm E5 RON 92 và E10.

"Như vậy, từ ngày 1-6-2026 sẽ không còn xăng khoáng 100% được bán cho người tiêu dùng nữa”, ông Đào Duy Anh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, để thực hiện lộ trình này, ngay từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trong nước và làm việc với nhiều đối tác quốc tế.

Cụ thể, Bộ đã sang Mỹ hai lần, làm việc với các đối tác tại Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan, nhằm nghiên cứu kinh nghiệm triển khai xăng sinh học, đặc biệt là đánh giá xem xăng sinh học có gây tác động tiêu cực nào đến động cơ hay không.

Quá trình tìm hiểu cho thấy Hoa Kỳ đã sử dụng xăng E10 từ những năm 1980. Tại châu Âu, cũng như các quốc gia có điều kiện khí hậu tương đồng với Việt Nam như Thái Lan, trong nhiều năm trở lại đây, họ đều sử dụng phổ biến xăng sinh học.

Riêng tại Philippines, có rất nhiều phương tiện cũ hơn rất nhiều so với xe đang lưu hành tại Việt Nam, thậm chí có những dòng xe mà ở Việt Nam không còn thấy nữa, nhưng họ vẫn sử dụng E10, thậm chí E15 một cách hoàn toàn bình thường.

"Trên cơ sở các dữ liệu kỹ thuật và thực tiễn quốc tế đó, Bộ Công Thương mới ban hành lộ trình triển khai xăng sinh học, và tin tưởng rằng việc sử dụng E10 sẽ không gây tác động xấu đến động cơ, như một số lo ngại trong dư luận hiện nay", ông Duy Anh nói.

PVOIL bán thí điểm xăng sinh học E10 tại Hà Nội. Ảnh: AH

Song song với việc học tập kinh nghiệm quốc tế, trong nước, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa để tiến hành thử nghiệm xăng sinh học trên nhiều loại động cơ khác nhau.

Thực tế, Việt Nam đã sử dụng xăng E5 từ năm 2014 đến nay. Trong suốt thời gian đó, Petrolimex và các doanh nghiệp xăng dầu khác chưa từng nhận được phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, ví dụ như chạy xăng E5 gây hỏng động cơ hay cháy nổ động cơ.

Đặc biệt, Petrolimex có chính sách bảo hành nhiên liệu đối với tất cả các sản phẩm bán ra, không chỉ xăng sinh học mà cả xăng khoáng. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, Petrolimex chưa phải bồi thường bất kỳ trường hợp nào liên quan đến hỏng hóc động cơ do sử dụng xăng E5.

Đối với xăng E10, từ ngày 1-8-2025 đến nay, việc thử nghiệm bán tại Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM cũng chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ người tiêu dùng.

"Do đó, chúng tôi rất tin tưởng rằng xăng E10 sẽ không gây ra những tác động xấu như các lo ngại hiện nay, bởi toàn bộ đánh giá đều dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, chứ không phải dựa trên tin đồn", ông Anh nhấn mạnh.