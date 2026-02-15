Hộp 6 trái thanh long 'gây bão' thị trường quà tặng Tết ở Trung Quốc 15/02/2026 17:31

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí trên các diễn đàn ở nhiều vùng trồng thanh long tại Bình Thuận (Lâm Đồng), Long An (Tây Ninh) và Tiền Giang (Đồng Tháp) bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hộp quà với hình ảnh vô cùng bắt mắt.

Nguyên do bắt nguồn từ một clip ngắn đang lan truyền chóng mặt trên Facebook, ghi lại hình ảnh những trái thanh long ruột đỏ được nâng niu trong một diện mạo hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc.

Không còn nằm đơn lẻ trên các sạp chợ, những trái thanh long giờ đây được đặt trang trọng trong hộp quà thiết kế tinh xảo. Vỏ hộp là sự kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ của trái thanh long và hình ảnh chim hồng hạc, biểu tượng của sự trường thọ và cát tường. Bên trong là sáu quả thanh long ruột đỏ tuyển chọn, dán tem đều tăm tắp, căng mọng và tươi rói.

Bên trong hộp quà là sáu quả thanh long.

Hộp quà này đang được niêm yết với giá 79,9 nhân dân tệ (tương đương 300.000 VNĐ).

Người Trung Quốc vốn coi trọng phong thủy, con số 6 (lục) trong hộp quà này không phải là sự ngẫu nhiên. Trong văn hóa Á Đông, "lục" phát âm gần giống với "lộc". 6 trái thanh long đỏ thắm tượng trưng cho tài lộc dồi dào, cho sự trơn tru, hanh thông trong kinh doanh và cuộc sống. Trao nhau hộp quà này dịp đầu năm cũng chính là trao đi lời chúc thuận buồm xuôi gió, vạn sự viên mãn.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận sáu trái thanh long trong hộp quà là thanh long Việt Nam hay được trồng tại Trung Quốc, nơi những năm gần đây cũng đã phát triển mạnh loại cây trồng này.

Tuy nhiên, việc một loại trái cây tươi vốn là thế mạnh của nông sản Việt xuất hiện trang trọng trong hộp quà Tết vẫn là hình ảnh tươi mới, đáng mừng, gợi mở nhiều hy vọng cho hành trình nâng tầm giá trị nông sản.

Đứng sau tác phẩm nâng tầm giá trị nông sản này là Công ty TNHH Thương mại Rau quả Chen's Sun Trịnh Châu (thuộc Tập đoàn Chen's Sun). Được thành lập từ năm 1992 tại Trịnh Châu, Hà Nam, Chen's Sun từ lâu đã là "ông lớn" trong ngành nông sản tại miền Trung Trung Quốc.

Không chỉ đơn thuần là một đơn vị thương mại, Chen's Sun còn là đối tác nhập khẩu quy mô lớn, đưa trái thanh long và gần đây là sầu riêng từ những vùng đất đỏ bazan hay miền Tây sông nước ở Việt Nam vào thị trường tỉ dân.

Thông qua mạng lưới phân phối khổng lồ của mình, những năm qua Chen's Sun đã đưa trái cây Việt Nam hiện diện trên kệ của hơn 500 đại siêu thị danh tiếng như Walmart, Carrefour và hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ khắp Trung Quốc.

Dù chưa chính thức đặt chi nhánh mang tên mình tại Việt Nam nhưng dấu ấn của Chen's Sun lại rõ nét tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Thông qua các đối tác xuất khẩu và hệ thống kho thu mua chiến lược tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và Đắk Lắk, họ đã và đang âm thầm kết nối, đưa thanh long, sầu riêng của đất Việt vươn xa.

Hộp quà vô cùng bắt mắt và ấn tượng.

Hình ảnh hộp quà thanh long sang trọng dịp Tết không chỉ là một tín hiệu vui về thị trường, mà còn là niềm tự hào của người nông dân trồng thanh long dù ở Việt Nam hay Trung Quốc bởi khi được chăm chút và đặt đúng vị trí, nông sản hoàn toàn đủ sức là món quà tặng sang trọng, ý nghĩa, chinh phục những khách hàng khó tính nhất.