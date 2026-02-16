Đào, mai, quất đồng loạt xả hàng, ly kép lên ngôi, hút khách mua 16/02/2026 18:11

(PLO)- Trong khi, đào, mai, quất đồng loạt xả hàng vẫn thưa thớt khách mua. Riêng hoa ly kép có mức giá lên tới cả triệu đồng vẫn có khách tìm mua.

Ngày 16-2 (tức 29 Tết), lượng cây cảnh và hoa Tết được bày bán vẫn còn khá nhiều. Không ít người bán lan, đào, mai đã phải treo biển “xả hàng ”, giảm giá, nhưng lượng khách vẫn thưa thớt.

Chỉ còn vài giờ nữa là giao thừa, song, nhiều tiệm đào, quất vẫn còn tồn rất nhiều hàng. Ảnh: HẢI ANH

Với lượng hoa đào, hoa mai, quất còn khá nhiều như hiện tại, nhiều người bán cho biết đang rất sốt ruột, nếu không tiêu thụ hết sẽ "gay go" vì cả năm chỉ trông cả vào việc bán hoa mấy ngày cận Tết.

Nhiều người bán hoa lo lắng, giảm giá nhưng lượng khách mua vẫn ít. Ảnh: HẢI ANH

Một chủ tiệm đào cho biết, năm nay do thiên tai, cộng thêm có nhuận một tháng âm lịch nên chất lượng hoa đào năm nay không được bằng mọi năm. Vì vậy nhiều người đã lựa chọn các loại hoa khác để chơi Tết.

Chủ tiệm cũng cho biết, dù đã giảm giá khá sát nhưng nhiều khách vẫn mặc cả đòi giảm thêm nên chị không muốn bán, vì không còn lãi.

Năm nay phổ biến vẫn là các loại cành đào dáng huyền, nhỏ gọn phù hợp với không gian của nhiều hộ gia đình. Ảnh: HẢI ANH

Ngoài đào, quất cảnh, quất mini, quất bonsai cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Người dân chọn chơi quất bởi những chùm quả vàng óng, sai trĩu quả tượng trưng cho một năm mới đủ đầy, ấm no. Ảnh: HẢI ANH

Để nhanh chóng hết hàng trước thời điểm giao thừa, nhiều nơi đã xả hàng. Ảnh: MINH TRÚC

Để chiều lòng khách mua, nhiều hộ kinh doanh đã xả hàng đồng giá 99 nghìn đồng/cây quất mini mong thu hồi được vốn liếng. Ảnh: MINH TRÚC

Dù đã treo biển giảm giá, xả hàng nhưng khách hàng vẫn rất thưa thớt. Ảnh: MINH TRÚC

Ly kép tăng giá theo ngày, sát Tết vẫn hút khách

Ở một diễn biến khác, thị trường hoa ly kép ghi nhận đà tăng giá mạnh khi nhiều nơi rao bán tới 1,4-1,5 triệu đồng/bó 10 cành.

Theo các tiểu thương, việc ly kép kết hợp cùng tuyết mai tạo hiệu ứng thẩm mỹ mới lạ, lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã khiến nhu cầu tăng đột biến, qua đó đẩy giá mặt hàng này lên cao so với mọi năm.

Ly kép có mức giá phổ biến từ 1,1 đến 1,5 triệu đồng. Ảnh: MINH TRÚC

Theo khảo sát của PV, hiện hoa ly kép các loại được rao bán phổ biến ở mức 1,1-1,5 triệu đồng/bó 10 cành, tùy số lượng bông trên mỗi cành và từng dòng hoa.

Giá bán lẻ nhiều dòng ly kép dao động khoảng 1-1,2 triệu đồng/bó 10 cành; khách mua số lượng lớn có thể được giảm giá.

Chị Nguyễn Xuân, chủ một vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) cho biết, giá ly kép tăng theo từng ngày. Nếu ngày 25 tháng Chạp, mức bán khoảng 600.000 đồng/bó 10 cành thì sang ngày 26 tháng Chạp đã tăng lên 700.000-800.000 đồng/bó 10 cành.

Lý giải về giá tăng của ly kéo, chủ nhà vườn này cho hay, thiên tai, lũ lụt trong năm khiến diện tích trồng ly thu hẹp, nguồn cung giảm. Hai là nhu cầu đột biến từ các mẫu mã mới lạ.

Thêm một yếu tố nữa là nhờ thời tiết giáp Tết lạnh sâu rất thuận lợi, giúp hoa ly đạt chất lượng cao, cánh dày và bền màu, không bị nở ép như các năm nồm ẩm.

Thời tiết giáp Tết thuận lợi giúp hoa ly đạt chất lượng cao khiến người dân đổ xô đi mua. Ảnh: MINH TRÚC

Tình trạng "bão giá" tương tự cũng diễn ra tại chợ hoa đầu mối Quảng Bá. Đi chợ từ nửa đêm 29 Tết, chị Minh Phương (30 tuổi) cho biết, ly kép năm nay tăng giá "chóng mặt", đâu đâu cũng "hét giá" trên cả triệu đồng. Từ 23 tháng Chạp chị Phương đã khảo giá các chợ nhỏ gần nhà, tuy nhiên giá tăng theo từng ngày. Thậm chí, khi khảo sát trên chợ mạng, mức giá thậm chí còn cao hơn.

Do đó, sau khi lượn một vòng chợ hoa, chị Phương quyết định mua 1 bó hoa lay ơn với giá chưa bằng 1/5 ly kép để trưng Tết.