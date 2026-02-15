Giữ hồn Tết cổ truyền qua từng cành đào, cây quất

(PLO)- Không chỉ là một loài hoa hay cây cảnh, hoa đào và cây quất còn là nết nhà, là tín hiệu của sự đoàn viên và là cái hồn không thể thiếu của Tết cổ truyền ở miền Bắc.
Những năm gần đây, hoa hay cây cảnh Tết ngày càng đa dạng với đủ loại hoa nhập khẩu, hoa nghệ thuật mới lạ. Vậy nhưng với người miền Bắc và đặc biệt là với người Hà Nội, Tết sẽ chẳng thể ''chuẩn vị'' nếu trong nhà thiếu đi một cành đào hay một cây quất.
Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, Thủ đô Hà Nội như được khoác thêm một tấm áo mới với sắc hồng của hoa đào, sắc cam của cây quất và không khí rộn ràng, tấp nập khi ai ai cũng xuống đường sắm Tết, mong một năm mới đầm ấm, no đủ. Ảnh: MINH TRÚC
Những cành đào, cây quất được bày bán ngập tràn các con phố ở Thủ đô. Ảnh: MINH TRÚC
Với người trồng đào, trồng quất ở Nhật Tân, Tứ Liên, Tết không chỉ gói gọn trong vài ngày nghỉ mà là thành quả của cả một năm chăm chút, chờ đợi với hy vọng hoa đào, cây quất mang Tết về đúng nhà đúng người. Ảnh: HẢI ANH