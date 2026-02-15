Giữ hồn Tết cổ truyền qua từng cành đào, cây quất

Chị Trịnh Dinh, chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết: "Với hoa đào, chúng tôi tuốt sớm bán dần từ đầu tháng 12 âm lịch. Chúng tôi tập trung từ đào nhỏ, đào huyền, đào tròn để phù hợp với ý thích của mỗi người. Hy vọng ai ai đến vườn chúng tôi cũng có thể chọn được một cành đào ưng ý mang về". Ảnh: HẢI ANH