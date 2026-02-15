Giữ hồn Tết cổ truyền qua từng cành đào, cây quất

Giữ hồn Tết cổ truyền qua từng cành đào, cây quất

MINH TRÚC - HẢI ANH

(PLO)- Không chỉ là một loài hoa hay cây cảnh, hoa đào và cây quất còn là nết nhà, là tín hiệu của sự đoàn viên và là cái hồn không thể thiếu của Tết cổ truyền ở miền Bắc.

Những năm gần đây, hoa hay cây cảnh Tết ngày càng đa dạng với đủ loại hoa nhập khẩu, hoa nghệ thuật mới lạ. Vậy nhưng với người miền Bắc và đặc biệt là với người Hà Nội, Tết sẽ chẳng thể ''chuẩn vị'' nếu trong nhà thiếu đi một cành đào hay một cây quất.

_MG_0244.JPG﻿
_MG_0213.JPG﻿
_MG_0220.JPG
Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, Thủ đô Hà Nội như được khoác thêm một tấm áo mới với sắc hồng của hoa đào, sắc cam của cây quất và không khí rộn ràng, tấp nập khi ai ai cũng xuống đường sắm Tết, mong một năm mới đầm ấm, no đủ. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0209.JPG
Càng gần những ngày sát Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe chở đào, chở quất băng băng trên đường. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0218.JPG
_MG_0228.JPG
_MG_0242.JPG
Những cành đào, cây quất được bày bán ngập tràn các con phố ở Thủ đô. Ảnh: MINH TRÚC
Không chỉ đơn giản là chở đào hay quất, đây còn là những chuyến xe chở Tết về gần hơn với mỗi gia đình. Ảnh: MINH TRÚC

_MG_0229.JPG
Ven các con đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Lạc Long Quân - nơi gần làng hoa đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên - đâu đâu cũng là hoa đào, cây quất với đủ hình thái, kích thước khác nhau. Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi độ Tết đến xuân về. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0261.JPG
Nhiều người Hà Nội có thói quen dạo qua các con đường này hoặc chợ hoa Quảng An vừa chọn đào, quất cho gia đình đón Tết nhưng cũng vừa là một cách thư giãn để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0232.JPG
Có những gia đình năm nào cũng cùng nhau đi chọn đào, quất. Có người muốn tìm lại cảm giác Tết xưa trong từng sắc hoa quen thuộc. Ảnh: MINH TRÚC
DSC_3361.jpg
Và cũng có những người đến vườn đào, vườn quất không chỉ để mua bán mà để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp chào năm mới. Ảnh: HẢI ANH
_MG_0231.JPG
Ông Nguyễn Văn Bình (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết năm nào ông cũng ra chợ hoa vài lần trước Tết. Có khi chỉ đi xem đào, xem quất chứ không mua. Nhìn hoa nở là thấy không khí Tết rõ ràng hơn. Dù đời sống ngày càng thay đổi, việc đi chợ hoa vẫn là nét sinh hoạt văn hóa cần được giữ gìn, bởi đó là cách để con người sống chậm lại, cảm nhận sự chuyển mùa của đất trời. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0235.JPG
Còn với chị Quỳnh Anh (Hoàng Mai, Hà Nội), cả gia đình cùng đi chọn mua đào, quất để trưng trong nhà là một hoạt động không thể thiếu những ngày giáp Tết. ﻿"Tết là phải có đào, có quất. Đây không chỉ là việc mang ý nghĩa văn hóa, giá trị lâu đời mà qua mỗi việc nhỏ như vậy tôi muốn con cái hiểu hơn về nét đẹp rất riêng của ngày Tết cổ truyền'' - chị Quỳnh Anh nói. Ảnh: MINH TRÚC
DSC_3307.jpg
DSC_3382.jpg
Với người trồng đào, trồng quất ở Nhật Tân, Tứ Liên, Tết không chỉ gói gọn trong vài ngày nghỉ mà là thành quả của cả một năm chăm chút, chờ đợi với hy vọng hoa đào, cây quất mang Tết về đúng nhà đúng người. Ảnh: HẢI ANH
Chị Trịnh Dinh, chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết: "Với hoa đào, chúng tôi tuốt sớm bán dần từ đầu tháng 12 âm lịch. Chúng tôi tập trung từ đào nhỏ, đào huyền, đào tròn để phù hợp với ý thích của mỗi người. Hy vọng ai ai đến vườn chúng tôi cũng có thể chọn được một cành đào ưng ý mang về". Ảnh: HẢI ANH

Còn chị Kim Oanh cho biết giờ đây có rất nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh Tết để người dân chọn lựa nhưng với Tết cổ truyền, cành đào, cây quất vẫn những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vì thế, dù nghề trồng đào vất vả nhưng gia đình chị vẫn duy trì 3 đời nay với hy vọng giữ nghề và mang hồn cốt ngày Tết đến với mỗi gia đình. Ảnh: MINH TRÚC

DSC_3374.jpg
DSC_3302.jpg
Đào, quất không chỉ là một loài hoa hay cây cảnh mà đây còn là nết nhà, là tín hiệu của sự đoàn viên và là cái hồn không thể thiếu của Tết cổ truyền. Ảnh: HẢI ANH
MINH TRÚC - HẢI ANH
