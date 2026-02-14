Mời bạn đọc xem talkshow: 'Mâm cơm sạch - Tết an lành' 14/02/2026 19:00

(PLO)- Talkshow: 'Mâm cơm sạch - Tết an lành' do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ kết nối cơ quan quản lý và chuyên gia, cùng chia sẻ thông tin chính thống, cảnh báo rủi ro, đồng thời hướng dẫn người dân ăn Tết thông minh: ăn ngon nhưng sạch, ăn vui mà khỏe, để Tết thực sự là những ngày an yên và trọn vẹn.

Mời bạn đọc xem talkshow: 'Mâm cơm sạch - Tết an lành'

Tết bắt đầu từ mâm cơm sum họp. Một mâm cơm đầy đủ, an toàn không chỉ nuôi dưỡng sức khỏe mà còn gìn giữ niềm vui, sự an yên của mỗi gia đình trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, khi Tết đến gần, nhu cầu mua sắm, ăn uống tăng cao, cũng là lúc nguy cơ thực phẩm bẩn, hàng trôi nổi, kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn hằng ngày.

Trước thực tế đó, TP.HCM đang tăng cường các giải pháp siết chặt quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch để người dân yên tâm đón Tết.

Talkshow có sự tham gia của bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; TS.BS Trần Quốc Cường, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Thống Nhất; Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo (KJS).