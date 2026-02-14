Sầm uất phiên chợ chuối mật mốc tại biên giới Quảng Trị dịp Tết 14/02/2026 09:37

(PLO)- Dòng người từ khắp nơi nườm nượp đổ về thủ phủ chuối mật mốc tại thôn Bích La Đông để kịp chuyển những chuyến hàng đi khắp các tỉnh miền Trung.

Nằm sát đường biên giới, "chợ chuối Tân Long" tại xã Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị từ lâu đã trở thành điểm tập kết nông sản sầm uất bậc nhất khu vực.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tháng Chạp, nhịp sống nơi đây hối hả gấp bội. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là đầu mối cung ứng loại chuối mật mốc trứ danh, vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của người dân miền Trung mỗi dịp Tết.

Sau khi quy hoạch vào vị trí mới tại thôn Bích La Đông để đảm bảo an toàn giao thông, hoạt động giao thương tại thủ phủ chuối này càng nề nếp và tấp nập hơn, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế vùng biên năng động.

Khu vực buôn bán mới nằm cạnh Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bích La Đông, giúp tách biệt hoạt động thương mại ra khỏi lòng lề đường Quốc lộ 9.

Từ sáng sớm, những chiếc xe máy chở đầy chuối mật mốc từ các nẻo đường biên giới và nước bạn Lào nườm nượp đổ về điểm tập kết. Để đảm bảo trật tự, UBND xã Lao Bảo đã bố trí địa điểm tạm thời rộng rãi, giúp tiểu thương và người dân thuận tiện lên xuống hàng hóa.

Khu vực buôn bán mới nằm cạnh Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bích La Đông, giúp tách biệt hoạt động thương mại ra khỏi lòng lề đường QL9 để đảm bảo an toàn.

Từ sáng sớm, những chiếc xe máy chở đầy chuối mật mốc từ các nẻo đường biên giới và nước bạn Lào nườm nượp đổ về điểm tập kết.

Để đảm bảo trật tự, UBND xã Lao Bảo đã bố trí địa điểm tạm thời rộng rãi, giúp tiểu thương và người dân thuận tiện trong việc lên xuống hàng hóa.

Những buồng chuối mật mốc quả to, đều, da xanh mướt là mặt hàng chủ lực và được ưa chuộng nhất tại phiên chợ vùng biên này.

Tiểu thương đang kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng từng buồng chuối trước khi định giá mua vào.

Những chiếc xe tải biển số Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế nối đuôi nhau chờ "ăn hàng" để kịp chuyển về xuôi tiêu thụ

Sau khi chốt giá, chuối nhanh chóng được các cửu vạn bốc xếp cẩn thận lên các xe tải đang chờ sẵn

Cảnh mua bán diễn ra chớp nhoáng nhưng vô cùng náo nhiệt, tiếng mặc cả hòa lẫn tiếng động cơ xe máy tạo nên âm thanh đặc trưng của ngày Tết.

Mỗi chuyến xe máy thường chở 7-8 buồng chuối, có giá dao động từ 1,2 triệu đến hơn 2 triệu đồng tùy vào độ đẹp của quả.