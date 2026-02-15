Mai mini giá rẻ hút khách tại các chợ hoa xuân ở TP.HCM 15/02/2026 17:18

(PLO)- Tại các điểm bán hoa xuân trên địa bàn TP.HCM, các loại mai mini giá rẻ đang đón nhận nhiều sự quan tâm từ người dùng.

Ghi nhận những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại các điểm hoa như chợ hoa xuân Bình Điền, điểm bán lẻ trên đường Phan Huy Ích (TP.HCM)… những chậu hoa mai mini từ 100.000 – 300.000 đồng nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng.

Theo các tiểu thương bán hoa Tết, từ ngày 26 Tết tới nay, sức mua hoa xuân đã tăng đáng kể. Năm nay, người tiêu dùng tại TP.HCM có xu hướng lựa chọn hoa phân khúc bình dân, kích cỡ mini hoặc vừa để mua sắm. Trong đó dòng mai mini, mai bonsai đang là mặt hàng "lên ngôi" mùa hoa Tết.

Ghi nhận tại một điểm bán lẻ trên đường Phan Huy Ích, những chậu mai mini cao từ 40-80cm, được tạo dáng đơn giản, nụ nhiều, hoa nở vàng rực, được tiểu thương mời chào với giá từ 200.000 – 300.000 đồng/chậu.

Với lợi thế giá rẻ, kích cỡ nhỏ phù hợp với không gian đô thị, mai mini đang hút khách mua hoa trong dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: HẠ QUYÊN

Những chậu mai có nụ căng tròn, được dự đoán sẽ nở đúng dịp Tết 2026. Ảnh: HẠ QUYÊN

Chị Nghiêm Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây, TP.HCM vừa mua hai chậu hoa mai mini cao 80 cm với giá 350.000 đồng/cặp để về trang trí. Chị Huyền cho biết giá cả và mẫu mã mai mini năm nay tương đương với năm ngoái.

Tuy nhiên, theo cảm nhận của chị Huyền, số lượng nhà vườn bán mai mini năm nay nhiều hơn giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Một số điểm bán còn hạ giá 150.000 đồng/chậu với thế hoa đơn giản, nụ vừa phải.

Tương tự, tại chợ hoa xuân Bình Điền, chị Lê Da, tiểu thương bán hoa xuân cho biết, chị đã bán 500 chậu hoa hoa mini từ 22 tháng Chạp tới nay.

Mai mini tại chợ Bình Điền. Ảnh: HẠ QUYÊN

Với những ngày cận Tết để đẩy hết số lượng hoa còn lại, chị đã giảm 50.000 đồng/cặp mai mini để bán với giá 150.000 đồng/cặp. Với giá rẻ này, sạp của chị Da thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng du xuân.

Tương tự, nhiều tiểu thương khác tại chợ Bình Điền cũng hạ giá mai mini để bán từ 100.000 - 200.000/cặp tùy kích cỡ.

Mai mini tại chợ Bình Điền với giá từ 100.000 đồng/cặp đang thu hút nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM. Ảnh: HẠ QUYÊN

Lý giải giá hoa mini tại chợ Bình Điền đang thấp hơn so với một số điểm bán khác, chị Da và nhiều tiểu thương cho rằng, điều này là nhờ vào việc tiểu thương không phải tốn chi phí thuê mặt bằng mà chỉ cần trả tiền điện và tiền nước.

Theo đó, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã miễn phí tiền thuê cho 282 gian hàng. Ngoài ra, nhà vườn có thể gửi hoa lại chợ sau 12 giờ ngày 29 tháng Chạp, đồng thời đơn vị cũng sẽ phân công người trông nom để sau Tết nhà vườn lên lấy về, tái sử dụng cho mùa sau.