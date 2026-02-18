Hàng chính hãng dự kiến sẽ bùng nổ trong năm 2026 18/02/2026 10:41

(PLO)- Hàng chính hãng dự kiến sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các sàn thương mại điện tử trong năm 2026.

Công ty phân tích dữ liệu thị trường YouNet ECI vừa công bố báo cáo thị trường thương mại điện tử trong năm 2025 và những dự báo trong năm 2026.

Giá hàng hóa trên sàn đang có xu hướng tăng

Theo YouNet ECI, trong năm 2025, ghi nhận trên 4 nền tảng Shopee, TiTok Shop, Lazada và Tiki cho thấy chi tiêu trực tuyến ghi nhận đà tăng mạnh với mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ.

Mức tăng này vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của ngành bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng (+9,2%), theo Cục Thống kê. Tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 sàn ước đạt hơn 458 ngàn tỉ đồng. Điều này cho thấy TMĐT vẫn là đầu tàu của tiêu dùng hiện đại.

Cũng theo YouNet ECI, GMV tăng trưởng đồng đều ở các nhóm ngành hàng chủ lực, tăng nhanh nhất là FMCG (Tiêu dùng nhanh) với hơn 38% và Thời trang - Phụ kiện hơn 34%. Với kết quả này, FMCG đã chính thức vượt qua Làm đẹp để vươn lên vị trí thứ 2 về độ lớn trên bản đồ TMĐT, chỉ xếp sau Thời trang - Phụ kiện.

Dù bức tranh tổng thể năm 2025 rất khả quan, tuy nhiên dữ liệu quý 4-2025 đã phát đi những tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Sản lượng tiêu thụ trên các sàn ghi nhận mức giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được xác định là do giá bán trung bình trên cả 4 sàn đều tăng mạnh, trung bình tăng 33% so với quý 4-2024.

YouNet ECI cho rằng, việc tăng giá bán này là phản ứng tất yếu của các doanh nghiệp trước một loạt các đợt tăng phí sàn xuất hiện liên tục trong năm 2025. Cùng lúc đó, kết quả khảo sát người tiêu dùng trực tuyến do YouNet ECI và Buzzmetrics thực hiện cũng trong quý 4 -2025 cho thấy họ có mức độ nhạy cảm cao về giá.

Cũng theo đơn vị này, đặt trong bối cảnh Gen Y thắt chặt chi tiêu còn Gen Z chịu giới hạn về thu nhập, thì việc sản lượng tiêu thụ suy giảm vào giai đoạn cuối năm là diễn biến khó tránh khỏi.

Giá hàng hóa đang có xu hướng tăng trên các sàn TMĐT. Ảnh minh họa: THU HÀ

Năm 2026: Năm của sàng lọc mạnh mẽ

Với những thay đổi trong năm 2025, bước sang năm 2026, YouNet dự báo, kinh doanh online trên các sàn sẽ tiếp tục chịu áp lực từ phí sàn, từ đó tạo áp lực lên giá bán.

Tuy vậy, đại diện YouNet ECI nhìn nhận, thách thức luôn tồn tại cơ hội, nhất là việc tái cấu trúc thị trường.

Dữ liệu cho thấy làn sóng shop online rời sàn đang diễn ra ở nhóm nhà bán nhỏ lẻ, vốn mỏng hoặc kinh doanh hàng không chính hãng. Tổng số nhà bán có phát sinh doanh thu đã giảm gần 6% so với cùng kỳ, còn khoảng 672.000 shop. Ngược lại, doanh thu bình quân trên mỗi nhà bán tăng tới 33%, phản ánh quá trình sàng lọc đang diễn ra rõ nét. Cụ thể, thị trường vẫn tăng trưởng, nhưng dòng tiền ngày càng tập trung vào các nhà bán lớn, nhãn hàng và nhà phân phối chính hãng.

Sự thu hẹp về số lượng nhà bán hàng mở ra dư địa cho các thương hiệu và nhà bán lẻ chuyên nghiệp tiếp quản tệp khách hàng từ các đơn vị rời sàn. Đồng thời chuyển đổi các nhà bán hàng nhỏ lẻ này thành đối tác tiếp thị liên kết trong hệ sinh thái mới.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Phân tích thị trường tại YouNet ECI nhận định: "Năm 2026, TMĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, tuy nhiên tính phức tạp trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam mang đến cả cơ hội lẫn thách thức”.

Theo ông Lâm, kỷ nguyên tăng trưởng dễ bằng cách đổ tiền vào quảng cáo đã kết thúc. Giờ đây, nhãn hàng cần quan tâm đến việc đồng bộ hóa giữa các kênh và liên tục nắm chuyển động của ngành hàng, đặc biệt là của đối thủ hay của các chuỗi bán lẻ, thì mới nhìn thấy cơ hội tăng trưởng thực sự.

Về phía sàn TMĐT, đại diện Lazada cũng nhìn nhận, từ năm 2018- thời điểm ra mắt mô hình gian hàng chính hãng tới nay, đơn vị luôn kiên định với chiến lược đẩy mạnh hàng chính hãng như nguồn lực tăng trưởng dài hạn.

Gần đây, sàn này tiếp tục mở rộng nguồn cung hàng chính hãng quốc tế bằng việc đưa hàng triệu sản phẩm từ Gmarket (Hàn Quốc) và TMall (gian hàng chính hãng của Taobao) về Việt Nam, đi kèm ưu đãi giao hàng trong vòng 7 ngày và chính sách đổi trả linh hoạt trong 30 ngày, thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng.