TP.HCM sẽ có khoảng 10.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè 23/01/2026 10:36

Ngày 23-1-2026, trao đổi với PLO, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay Sở Xây dựng và các đơn vị lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện đang tích cực rà soát các tuyến đường lắp đặt tủ này. Theo đó, có hai phương án rà soát các tuyến đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp có thể tự khảo sát, đề xuất với Sở Xây dựng. Đồng thời, sở cũng sẽ khảo sát và công bố các vị trí đảm bảo lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè này.

TP.HCM sẽ có khoảng 10.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tháng 6-2026. Ảnh: ĐT

"Mục tiêu tới tháng 3-2026 sẽ có 5.000 vị trí tủ đổi pin được lắp đặt và tới tháng 6 là 10.000 tủ. Như vậy, mục tiêu đạt được các vị trí là rất lớn, khối lượng công việc là rất nhiều, trong khi nguồn lực có phần hạn chế. Vì vậy, các đơn vị đang tích cực rà soát, triển khai trong thời gian tới.

Hiện toàn TP có 200 vị trí tủ đổi pin xe máy điện được lắp đặt và sở đã công bố được 65 vị trí. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục công bố các vị trí vỉa hè đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên website" - ông An thông tin.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu doanh nghiệp lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tương thích nhiều dòng xe, có khả năng kết nối, tránh độc quyền. Thiết kế tủ sạc khi lắp đặt phải có kích thước, không gian linh hoạt và hỗ trợ các loại pin dùng chung cho nhiều dòng xe hoặc cam kết về khả năng kết nối. Từ đó, tạo thuận tiện và đáp ứng nhu cầu đại trà cho người đi xe máy điện do hiện có nhiều hãng khác nhau.

Đồng thời, các tuyến đường lắp đặt tủ đổi pin phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Các vị trí lắp đặt cách nhau tối thiểu lớn hơn 500m; tủ đổi pin không được lắp đặt tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi người khuyết tật... Tại các tủ đổi pin cần có camera giám sát và kết nối dữ liệu từ xa để theo dõi tình trạng pin và phát hiện sự cố kịp thời.

Theo kế hoạch, trong tháng 1-2026, Sở Xây dựng sẽ công bố đợt một các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè. Các doanh nghiệp căn cứ theo danh mục tuyến đường, vị trí để xây dựng phương án và trình thông qua.