Công an TP.HCM truy tìm chủ sở hữu 2 xe máy liên quan 2 vụ vi phạm giao thông 22/01/2026 15:06

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm chủ sở hữu hai xe máy liên quan 2 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại huyện Nhà Bè.

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01, Đội 3) cho biết đang xác minh hai vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện Nhà Bè cũ.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu của hai xe máy liên quan đến hai vụ tai nạn trên địa bàn. Ảnh: CA

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra khoảng 21 giờ 20 ngày 22-11-2025 tại trước nhà không số, đường Lê Văn Lương, ấp 9, xã Hiệp Phước, TP.HCM. Vụ việc có liên quan đến xe mô tô biển số 62F6-7467, nhãn hiệu Honda Dream II, màu nâu, tình trạng đã qua sử dụng, không xác định được số máy và số khung.

Trong số này có chiếc xe hiệu Dream II không có số khung, số máy. Ảnh: CA

Vụ thứ hai xảy ra khoảng 0 giờ 39 ngày 19-12-2025 tại trước trụ đèn số HT4-141 đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 50, xã Nhà Bè, TP.HCM. Vụ vi phạm quy định về giao thông này liên quan đến xe mô tô biển số 72C1-071.50, nhãn hiệu Honda Wave S, màu đen xám, số máy: JC43E1711846, số khung: RLHJC4316BY152862.

Chiếc xe hiệu Wave đang được công an tìm chủ sở hữu. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra và có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm ai là chủ sở hữu hợp pháp của hai chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên.

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có ai đến liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý tang vật theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01, Đội 3 – Tổ Nhà Bè); địa chỉ: 335 Nguyễn Bình, ấp 4, xã Nhà Bè, TP.HCM; số điện thoại: 0963230988, gặp Điều tra viên Hoàng Thái Sơn để phối hợp giải quyết.